Villarejo y García Castaño filtraron a Iberdrola el espionaje que les encargó BBVA

Los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño le facilitaron a Iberdrola la información obtenida en el espionaje encargado por el presidente del BBVA, Francisco González, contra los responsables económicos de la estrategia del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (Miguel Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega); los entonces directivos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Manuel Conthe y Carlos Arenillas; el presidente de Sacyr, Luis del Rivero; el empresario Juan Abelló, y algunos de los consejeros del Banco Santander.

Así queda reflejado en una de las conversaciones que ambos policías mantuvieron en febrero de 2005 y que fue incautada en el marco de la Operación Tándem que encabeza la Fiscalía Anticorrupción y que instruye la Audiencia Nacional. García Castaño —miembro en ese momento de la Comisaría General de Información— informa a Villarejo de una comida mantenida con el director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, en la que este le manifestaba su interés por esta información.

Público ya desveló el pasado junio que Villarejo llevaba trabajando para Iberdrola desde al menos 2004 y su director de seguridad ha tenido que declarar en la causa Tándem por haber regalado supuestamente relojes Rolex a otro de los comisarios detenidos en noviembre de 2017, Carlos Salamanca.

García Castaño: "Pregúntale a Antoñito Asenjo por qué Sánchez Galán está interesado en el tema"

La conversación es muy explícita y, aunque Iberdrola asegura a Público que "nunca llegó a la empresa información sobre la operación de 'asalto' al BBVA" obtenida por Cenyt (la empresa propiedad del excomisario encarcelado), es el propio Villarejo quien reconoce haberle contado a Asenjo la información obtenida durante la investigación que el policía realizó para BBVA por encargo del director de Seguridad de la entidad bancaria, Julio Corrochano.

Dicha conversación tuvo lugar el 13 de febrero de 2005 durante un trayecto en coche. Ambos policías comienzan hablando del negocio de armas que se traían con Siria y Arabia Saudí, a través de contactos del narcotraficante José María Clemente Marcet con la familia real saudí, y para el que habían recibido en ese momento el visto bueno del secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, como ha ido informando Público en sucesivos reportajes.

El otro tema que Villarejo y García Castaño abordan es el 'asalto' al BBVA y el interés que el director de Seguridad de Iberdrola le ha manifestado a García Castaño, quien recomienda a Villarejo cobrar el "bonus" del banco y después contarle a la eléctrica los entresijos de lo investigado, como se puede escuchar en el audio al final del reportaje y que transcribimos a continuación:

Enrique García Castaño: Bueno, ¿y qué tal con el Julito [haciendo referencia a Julio Corrochano, ex director de Seguridad del BBVA]?



José Manuel Villarejo: Eh, eh... nada, nada...



García Castaño: ¡Que le den por culo al Julito! Tú te pillas el bonus ese... ¿Y cuándo te tiene que pagar el bonus?



Villarejo: No, coño, pues cuando termine la junta, pero tendremos que...



García Castaño: Si en la junta no van a hacer nada, no tienen cojones para hacerlo, si está ya claro todo...



Villarejo: Vamos a ver, vamos a ver...



García Castaño: Pregúntale a Antoñito [por Antonio Asenjo, director de Seguridad de Iberdrola todavía], pregúntale a Antoñito Asenjo por qué Sánchez Galán [presidente de Iberdrola] está interesado en el tema; me lo ha contado Antoñito, pero que no se note que te lo he contado yo (sic).



Villarejo: ¿Está interesado en el tema?



García Castaño: Sí, de cómo va la situación del banco, porque date cuenta de que el BBVA es el sostén de Sánchez Galán en Iberdrola [...], el BBVA tiene un porcentaje en Iberdrola muy importante...



Villarejo: Claro, es socio de referencia...



García Castaño: Entonces para este uno de sus pilares, entonces está muy preocupado y Antoñito sabe lo que va a pasar, Antoñito sabe lo que va a pasar... Además Antoñito me ha dicho que no iban a cambiar al tío este 'ahora', que 'ahora' mismo no lo iban a cambiar [se entiende que a Francisco González, a pesar de producirse el 'asalto' y de pasar a ser Sacyr socio determinante con ayuda del Santander].



Villarejo: Pero antes de final de año yo creo que sí...



García Castaño: Se irá él, se irá él... y me dice Antoñito: "Por el Luis del Rivero y esos, esos no mandan nada, esos no son nada...". Y yo: "¿Cómo que no son nada? Son ricos"... "Ahhhh, Rivero es un empresario como el Entrecanales, como el otro que tiene 500, 600 millones de euros de patrimonio, pero eso no es un banco (...) que tiene que responder por una bolsa de acciones de no se cuántos miles de millones. Ese no es nadie, ese es un mediocre, ese no manda ná (...). Tú no hagas caso cuando te digan eso, tú dile a Julito que no haga caso cuando le digan que Del Rivero es el capo, que ese no es nadie", me dijo el cabrón. El Antonio sabe algo porque lo comenta con Sánchez Galán.



Villarejo: Yo comí el otro día con él y le comenté parte del tema a Antonio porque efectivamente le vi interesado...



García Castaño: Pues hiciste bien.



Villarejo: ...y le dije más o menos cuál era mi impresión y cómo iba a pasar, y le marqué la pauta y coincidimos mucho en las cosas...



García Castaño: Pues hiciste bien porque seguro que se lo ha contado al otro [a Sánchez Galán].



Villarejo: ...y le dije el tema es así y la operación está 'reventá', pero está 'reventá' desde que se le publicó aquello de Periodista Digital que luego sacó El Mundo...



CONTINUARÁ...