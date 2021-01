La presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado al consejero de Justicia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique López, por asistir a una sesión extraordinaria del Observatorio Regional de la Violencia de Género por el último crimen machista del 2020 en la comunidad.

La líder de extrema derecha en Madrid considera que el López no debería haberle otorgado prioridad a esa reunión. "¿De verdad hoy el Consejero responsable de las emergencias en la Comunidad de Madrid tenía que tener como prioridad esta reunión?", se ha preguntado Monasterio.

La representante ha continuado con sus críticas en el programa La Hora de la 1, de TVE, donde ha pedido al Gobierno de Madrid que en lugar de reunirse con "chiringuitos" como el Observatorio Regional de la Violencia de Género se centre en resolver la crisis sanitaria provocada por la covid-19.

La diputada de Vox en el Congreso Carla Toscano también ha reprobado al mandatario del Partido Popular por haber acudido a esta reunión y le acusa de "priorizar el feminismo". "Con Madrid en una situación caótica, los progres del PP centrados (nunca mejor dicho) en lo 'importante': la violencia de género, que ni es de género ni hay sentencia que acredite quién asesinó a esa mujer. El PP pisoteando la presunción de inocencia y priorizando el feminismo", ha señalado en su cuenta de Twitter.

El último crimen machista de 2020 en la Comunidad de Madrid

El Observatorio Regional de la Violencia de Género decidió realizar una reunión para analizar el último crimen machista del año 2020 en la Comunidad de Madrid. Un hombre de 37 años asesinó a su pareja delante de sus hijos en el domicilio familiar en Torrejón de Ardoz. El criminal tenía una orden de alejamiento respecto a su víctima y una denuncia por maltrato de 2014.

La mujer denunció a su expareja, de nuevo, el pasado 21 de diciembre por violencia machista. El 22 de diciembre un juzgado de Torrejón de Ardoz decretó la orden de protección para ella; sin embargo, la misma resolución estableció que él tenía derecho a un régimen de visitas para estar con sus hijos.

Según la principal hipótesis de la Policía Nacional, el hombre acuchilló a la mujer y después se suicidó en Nochevieja en la casa familiar y delante de los hijos, una niña de 10 años y un niño de 8 años. Fueron encontrados tras la llamada de un vecino que escuchó los gritos en el interior del domicilio donde residían.

El negacionismo de Vox sobre la violencia machista

La formación liderada por el ultranacionalista Santiago Abascal niega la existencia de la violencia machista. En noviembre del pasado año, los dirigentes de Vox no acudieron al minuto de silencio que tuvo lugar en la escalinata del Congreso de los Diputados con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fue el único partido que no asistió a aquel acto de homenaje a las víctimas de violencia machista.

"¡La violencia no tiene género!", gritó desde tribuna parlamentaria la portavoz de extrema derecha Macarena Olona el 23 de junio de 2020 cuando se debatía la proposición no de ley que instaba al Gobierno a "combatir el negacionismo de la violencia de género". La portavoz explicó que su formación no estaba dispuesta a "aceptar leyes ideológicas y totalitarias" y criticó al Partido Popular por aceptar la ley contra la violencia de género de 2004, que calificó de "hembrismo".