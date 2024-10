Vivienda pública y nueva financiación, los compromisos de Illa para lograr el apoyo de ERC y Comuns

Salvador Illa se ha estrenado como president del Govern en un debate de política general del Parlament de Catalunya con un discurso no especialmente largo -alrededor de hora y media- en el que la vivienda, el compromiso con la nueva financiación, la apuesta por la mejora de los servicios públicos o la voluntad de pasar de la "confrontación" a la "colaboración" con el Gobierno han sido algunos de los elementos más destacados.

Consciente que gobierna en solitario y que los 42 diputados de su grupo, el PSC, quedan lejos de una mayoría absoluta cifrada en 68, Illa prioriza avanzar en la materialización de lo pactado en los acuerdos de investidura con ERC y los Comuns. El objetivo no es otro que dotar de mayor estabilidad a su gobierno, con la mirada fijada en primer término en la negociación de los presupuestos de la Generalitat del próximo año, en la que ya ha habido los primeros contactos con los grupos de izquierda.

Con esta pretensión en el horizonte, el programa de vivienda pública anunciado por Illa o su reiterado compromiso a lograr una reforma de la financiación "en los términos y los plazos" pactados con ERC buscan justamente satisfacer a sus socios de investidura. A la vez, ha hecho una defensa firme de la mejora de unos servicios públicos que quiere potenciar y ha apostado por avanzar hacia una "prosperidad compartida" que no deje a nadie fuera.

Toques de evidente aroma socialdemócrata en un discurso que también ha tenido pasajes más liberales -o social liberales, si se quiere- como su repetida voluntad de mejorar la conexión del aeropuerto del Prat –en el pasado defendió directamente la ampliación de la infraestructura– o su elogio a una colaboración público-privada que ve fundamental. Elementos que Junts podría comprar.

Un ambicioso programa de vivienda pública

Fuentes del Govern ya habían anticipado que el de la vivienda sería una los principales ejes del discurso de Illa, que este miércoles recibirá las réplicas de toda la oposición. Y la verdad es que ha sido en este ámbito donde se ha producido el gran anuncio de la intervención, con la puesta en marcha inmediata de un programa de vivienda pública de Catalunya, con el objetivo de construir 50.000 pisos hasta el 2030.

Para lograrlo, el Govern destinará a ello una inversión pública de 1.100 millones anuales durante la actual legislatura -un total de 4.400 millones-, y fija como necesidades fundamentales tener más suelo disponible, lograr una mayor rapidez en la ejecución de los pisos −quiere reducir a la mitad los 100 meses actuales que pasan desde el inicio de la planificación hasta la entrega de las llaves–, aumentar la colaboración público-privada y dar más ayudas para el acceso a la vivienda.

No se puede obviar que uno de los compromisos de los acuerdos de investidura tanto con los Comuns como con ERC era, precisamente, aumentar en 50.000 el número de viviendas públicas en Catalunya. El anuncio ha coincidido con la presentación de los datos de evolución del precio del alquiler en Catalunya, que en el último trimestre ha bajado hasta un 5% en aquellos municipios que son zonas tensionadas. Tanto los Comuns como ERC aspiran a que del debate de política general salga un compromiso para regular los alquileres de temporada, uno de los agujeros de la actual ley de la vivienda que permite que prosiga el incremento de precios.

Financiación en los términos pactados con ERC

La reforma de la financiación autonómica fue, sin duda, el aspecto clave del acuerdo de investidura cerrado entre el PSC y ERC y es uno de los temas que ahora mismo marca la política española. Illa se ha referido a él hacia el final de su intervención, para celebrar que "no he escuchado a ningún responsable autonómico defender que no tiene que reformar la financiación".

Pese a admitir que no será fácil, se ha mostrado convencido de lograr "el acuerdo de financiación" que cerraron con los republicanos: "Esto pasará en los términos y los plazos acordados", ha proclamado. Y para ello, ha pedido un amplio apoyo del Parlament para tener más fuerza en la negociación.

Defiende la lengua catalana como "la columna vertebral" de Catalunya.

La defensa de una lengua catalana que ve como "la columna vertebral" de Catalunya y que quiere impulsar con un "plan de choque" que permita, por ejemplo, aumentar la oferta destinada a los adultos que quieren aprenderla, es otro de los temas en los que su posición puede acercarle a ERC. Su rechazo a los discursos de odio y a la criminalización de la migración que hace la derecha y, sobre todo, la extrema derecha también es un ámbito en el que sus socios de investidura pueden apoyarle.

En cambio, su relación con el Gobierno del Estado marca claramente un antes y un después con relación a los más de diez años de procés. En este sentido, Illa ha defendido que su Govern tendrá una "actitud de colaboración, no de confrontación" y se ha fijado como reto "que Catalunya vuelva a liderar económicamente España". Una implicación en el proyecto estatal que está a las antípodas de la de los anteriores ejecutivos catalanes.