Von der Leyen, la dirigente conservadora europea que actúa como aliada de Sánchez

En 2019 se convirtió en la primera mujer en ser presidenta de la Comisión Europea. Su trabajo en diferentes puestos de responsabilidad dentro de los gobiernos de la canciller alemana, Ángela Merkel, la llevaron a un puesto de enorme responsabilidad y visibilidad. Úrsula Von der Leyen ha jugado un papel protagonista en los últimos años debido a crisis tan relevantes como la pandemia o la guerra en Ucrania. Y pese a ser una dirigente conservadora (su partido, la CDU, forma parte del Partido Popular Europeo (PPE)), la sintonía y apoyo que ha mostrado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su gestión, no ha pasado desapercibida.

Sánchez y Von der Leyen se han encontrado unas cuantas veces. La última, el pasado viernes en Barcelona con motivo de un evento organizado por el Cercle d'Economía de Barcelona. La visita del presidente estaba marcada por el estallido del caso Pegasus y su relación, tensa por ese mismo motivo, con el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. Por eso, todos los focos fueron para ambos mandatarios. Pero Von der Leyen pronunció un discurso sobre España que en Moncloa trataron de resaltar.

"Con todo mi cariño y afecto personal y político, este premio lo tienes más que merecido", le dijo Sánchez antes. A la dirigente europea se le otorgaba el galardón a la construcción europea. "Hoy España está en el corazón de Europa. Habéis sido uno de los países que más ha sufrido la pandemia. Y sin embargo vuestra recuperación cuenta con unos cimientos sólidos. Sois líderes mundiales en energía limpia, tenéis una economía dinámica e innovadora y siempre habéis sido grandes defensores de todos los pasos recientes en favor de la integración europea", afirmó. Su discurso acabó además con una frase en español: "España es hoy un motor de nuestra Unión".

Fuentes del Gobierno consultadas por Público destacan que ambos tienen una buena sintonía personal, algo que se nota. Y que se reconocen su competencia y capacidad de trabajo. Moncloa destaca que desde Bruselas, y eso incluye a Von der Leyen, ven a Sánchez como uno de los líderes europeístas más claros en unos momentos en los que la UE juega un papel clave. "No es la primera vez que tiene esos elogios", recuerdan en el Gobierno.

"Este Gobierno ha hecho lo que no habían hecho otros gobiernos antes, que es contribuir a los debates. Hemos aportado ideas", destacan en Moncloa. "Son contribuciones muy importantes que te ponen en primera fila", añaden. Para el Gobierno, Von der Leyen ha sabido valorar la "visión de futuro" del actual Ejecutivo. En este sentido, ponen como ejemplo los planes de recuperación para la pandemia, que tuvo muchas resistencias. "Sin el empuje de España, Italia o Portugal, los fondos no hubieran salido", comentan.

Sobre la energía y el alza de los precios también recuerda que España fue el primer país en alertar sobre la problemática, mucho antes del inicio de la guerra. Para el Gobierno, según las fuentes consultadas, todo este tipo de asuntos han provocado que Von der Leyen valore muy positivamente la contribución de España y que se haya convertido en un "socio muy importante" de la UE.

Sánchez y Von der Leyen se reunieron en Bruselas el pasado 22 de marzo. En dicho encuentro, la presidenta de la Comisión Europea dijo compartir con el líder del Ejecutivo el objetivo de garantizar "precios razonables" en los mercados energéticos y aseguró que trabajarán por lograr un enfoque "conjunto" en la Unión Europea (UE). El presidente del Gobierno estuvo inmerso esos días en convencer a otros líderes europeos sobre la regulación de los precios del gas.

El día 25 de ese mes arrancó al Consejo Europeo la llamada "excepción ibérica", aprobada finalmente este viernes en el Consejo de Ministros. La Comisión Europea que preside Von der Leyen validó poco después el acuerdo y se espera que lo haga de nuevo tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del nuevo Real Decreto.

Von der Leyen también había estado días antes en Moncloa, concretamente el 5 de marzo. La dirigente alemana afirmó junto a Sánchez que España "está liderando estos esfuerzos" en la diversificación energética. Según sus palabras, nuestro país tiene un porcentaje de energías renovables "impresionante". "Tienen una gran capacidad energética y una pericia y una experiencia enorme en el ámbito de la energía renovable. España desempeñará un papel importante en el abastecimiento energético de Europa", dijo.

Los socialistas no son ajenos a la fuerza que da en su discurso las felicitaciones y elogios de la presidenta de la CE. El portavoz de la dirección del PSOE en Ferraz, Felipe Sicilia, lo usó precisamente esta misma semana en su rueda de prensa para criticar al PP. "La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, asegura que España es hoy un ejemplo y un motor dentro de la Unión Europea. Feijóo y el PP no dudan en mentir y retorcer la realidad con tal de no reconocer estos buenos datos", afirmó.

Los fondos europeos y las críticas del PP

Los fondos europeos Next Generation, puestos en marcha por la UE para ayudar en la recuperación económica tras la pandemia, han sido un foco de fuertes críticas al Gobierno. El PP de Pablo Casado desarrolló una estrategia catastrofista y de denuncia sobre una supuesta arbitrariedad en la concesión de los mismos. Bruselas ha dado respaldo en varias ocasiones a la gestión. De hecho, España fue el primer país en cumplir los condicionantes y solicitar las ayudas, algo que provocó las felicitaciones de la propia Von der Leyen. "Le van a pillar", llegó a decir Casado sobre unas supuestas mentiras que Sánchez estaba trasladando a Bruselas.

Pero el 3 de diciembre Von der Leyen confirmó la autorización de estos fondos. Las críticas no cesaron y, una vez concedidos, se centraron en denunciar el "reparto". El 25 de enero, la Comisión Europea mandó una carta a Sánchez felicitándole por la gestión de los fondos europeos y la "transparencia y responsabilidad" del plan que recoge su distribución.

Moncloa le ha dado mucha relevancia a la consecución de estos fondos como parte de la estrategia de recuperación. "Sólo desde la Administración General del Estado ya hay más de 17.000 proyectos adjudicatarios de los fondos del plan, con más de 12.000 empresas beneficiarias. Estoy hablando, en consecuencia, de 17.000 proyectos concretos de empresas reales, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas, para la transformación de nuestra economía", dijo este jueves.

Sánchez y Von der Leyen tendrán, a buen seguro, bastantes encuentros más. Algunos de los próximos pueden tener lugar este mismo mes de mayo con motivo del Foro Económico Mundial de Davos (22-26 de mayo) o el Consejo Europeo extraordinario en Bruselas de los días 30 y 31.