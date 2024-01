Vox adelanta a enero su Asamblea General 

Vox ha adelantado su próxima Asamblea General para escoger una nueva dirección del partido el próximo 27 de enero. Santiago Abascal, el presidente de la formación de ultraderecha, ha adelantado que se presentará a la reelección.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, Abascal ha pedido al Comité Ejecutivo Nacional adelantar la convocatoria de la asamblea, que estaba prevista para marzo, ya que ha dicho ser "consciente de la gravedad de la situación en España".

El líder de Vox ha confirmado que se presentará para volver a ser elegido presidente de la formación y ha señalado que no tiene constancia de si otros miembros se presentarán para ocupar el que hasta ahora es su puesto. Además, ha anticipado que hará cambios en su lista para integrar el Comité Ejecutivo Nacional, pero no ha querido hacer más adelantos.

Motivos del adelanto

Varias fuentes de Vox han explicado que la asamblea se ha adelantado a enero para conseguir que no coincida con las elecciones autonómicas previstas para este 2024.

Estas mismas fuentes no descartan que algún otro miembro de la formación ultraderechista quiera disputarle el liderazgo a Abascal, pero destacan que los candidatos deberán alcanzar el 10% de avales de los afiliados, actualmente unos 60.000. En el último congreso, Abascal no tuvo contrincantes porque estas cifras no se consiguieron y fue reelegido sin oposición.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, el número uno de Vox ha opinado que "2024 será un año muy difícil" para su formación política. "Nos queda enfrentar los ataques con la cabeza bien alta, y lo haremos", ha expresado, refiriéndose al resto de partidos.