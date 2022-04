Vox comete su primer error en Castilla y León y se olvida de invitar a Soria ¡Ya! a la investidura de Mañueco

La presidencia de las Cortes de Castilla y León, que ha recaído en Vox durante esta legislatura, ha cometido un grave error de protocolo para comenzar su mandato, al olvidarse de Soria ¡Ya! en el reparto de invitaciones para la investidura de Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León.

De este modo, Soria ¡Ya! no ha recibido las invitaciones para acudir a Valladolid este martes. "Ha sido un error burocrático", asegura su portavoz Ángel Ceña. "Ayer mismo llamé a la secretaría de las Cortes para preguntar por qué no nos había llegado la invitación y al no ser grupo parlamentario la legislatura pasada, me dijeron que solo se había mandado a los que lo fueron", añadía.

Finalmente, las invitaciones llegaron a las 14.30 horas de ayer lunes (el resto se enviaron el 12 de marzo) "y ya era demasiado tarde porque teníamos otros compromisos" como la reunión con la Subdelegación de Gobierno durante la mañana de este día 19, aseguró Ceña.

Sin embargo, el portavoz de Soria ¡Ya! no cree que la ausencia de los políticos sorianos en el acto de Valladolid sea un "desaire a Mañueco". Ceña asegura que "vamos a ayudar al Gobierno de la región y a hacer el seguimiento a todos los proyectos de Soria y de la España vaciada para que cumplan de verdad", finaliza. Por otro lado, los representantes de Unión del Pueblo Leonés no han acudido tampoco, pero en su caso ya tenían intención de no hacerlo con anterioridad.