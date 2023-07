Tú a Vox y yo al PP: cinco ex de Ciudadanos logran escaño con otros partidos

Ciudadanos ha desaparecido del Congreso de los Diputados. El partido decidió no presentarse a las elecciones del 23J después de los malos resultados obtenidos en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, cuando quedó fuera de los parlamentos de todas las comunidades en las que se celebraban elecciones.

Cuatro ex de Ciudadanos serán diputados esta legislatura por el PP y otra por Vox

"Los españoles no nos ven como una fuerza política renovadora", lamentó el eurodiputado y secretario general del partido, Adrián Vázquez, cuando anunció la decisión. Pero los que sí se han renovado son algunos de los exmiembros del partido. Al menos cinco de ellos han conseguido escaño en el Congreso este 23J cambiando de chaqueta: cuatro en las listas del Partido Popular y una en las de Vox.

Son Aurora Nacarino-Brabo, Marta Rivera de la Cruz, Nacho Martín Blanco y Pere Lluís Huguet, nuevos diputados del PP, y Carina Mejías, que ha conseguido acta como número 2 de Vox por la provincia de Barcelona.

Aurora Nacarino-Brabo fue diputada de Ciudadanos por Burgos en la legislatura fallida tras las elecciones de abril de 2019. Ahora será diputada del Partido Popular tras obtener acta en las listas por Madrid. El pasado 4 de junio publicaba una columna asegurando que "Ciudadanos se ha acabado, pero las ideas que alumbraron su nacimiento siguen ahí". Diez días después se confirmaba su fichaje para las listas de Feijóo.

Marta Rivera de la Cruz también fue diputada en el Congreso por el partido naranja. En su caso estuvo más tiempo: de 2016 a 2019. Después fue nombrada consejera de Cultura y Turismo, como cuota de Ciudadanos, durante el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid. Tras las elecciones anticipadas que dieron la mayoría absoluta a Ayuso en 2021, Rivera de la Cruz se dio de baja de Ciudadanos y la presidenta madrileña volvió a nombrarla consejera. Ahora volverá al Congreso de los Diputados en la bancada popular.

Los otros dos ex de Ciudadanos que también formarán parte del grupo parlamentario de Feijóo son Nacho Martín Blanco y Pere Lluís Huguet, que fueron cabezas de lista de los populares el 23J por Barcelona y Tarragona, respectivamente. Huguet fue concejal portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salou (Tarragona) y Martín Blanco, diputado y portavoz en el Parlament de Catalunya.

Nacho Martín Blanco anunció que dejaba Ciudadanos y su puesto en la dirección cuatro días antes de confirmar que fichaba por el PP

Ignacio Martín Blanco formaba parte de la dirección del partido y aseguró haber estado entre los que defendieron que el partido naranja no se presentara a las elecciones del 23J. Compañeros de su anterior partido, como Francisco Igea, criticaron que después de optar por esa tesis se presentara por otra formación. El 12 de junio se anunció que era el cabeza de lista del PP por Barcelona. Cuatro días antes había abandonado el partido naranja y había renunciado a su acta en el Parlament.

Saltos a la extrema derecha

Antiguos cargos de Ciudadanos no se han reciclado únicamente acudiendo a las listas del Partido Popular. Hay incluso quienes han dado el salto a Vox. Es el caso de Carina Mejías, que será diputada del partido de extrema derecha en la nueva legislatura.

Mejías formó parte de Ciudadanos, pero también estuvo en el PP. Fue concejal de los populares en el Ayuntamiento de Barcelona de 1999 a 2003 y diputada en el Parlament de 2006 a 2010. En 2012 pasó a Ciudadanos y fue diputada autonómica entre ese año y 2015. Luego volvió a ser concejal en la capital catalana, cargo que ocupó hasta 2019. Al año siguiente abandonó Ciudadanos. Ahora será, por primera vez, diputada en el Congreso, pero ya por Vox, el tercer partido en su currículum.

Los que no lo han logrado

Estos cinco nuevos diputados no son los únicos ex de Ciudadanos que se han transformado para el 23J como candidatos de otros partidos. Hay más casos. La exsenadora de Ciudadanos dentro de la coalición Navarra Suma, Ruth Goñi, se presentaba para el mismo cargo pero en las listas del PP . No ha salido elegida. Otra exsenadora del partido naranja, María Ponce, iba de número 2 al Congreso en la candidatura de Vox por Huelva. El partido de Santiago Abascal solo ha obtenido un escaño en esta provincia.

También se han quedado fuera del Congreso otros candidatos que venían de Ciudadanos. Es el caso de Diego Hernández, que iba en la lista del partido regional Por Ávila, Cristian Poblador, que iba en la del Partido Aragonés (PAR) en Zaragoza, o Eloy Tomé, que encabezaba la de Zamora Sí. Este nuevo partido regional, de hecho, está liderado por Francisco José Requejo, que lo creó tras su marcha de Ciudadanos.