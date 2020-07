Santiago Abascal presentará una moción de censura contra el Gobierno en el mes de septiembre. El líder de Vox lo ha anunciado este miércoles durante la sesión plenaria que se está celebrado en el Congreso para rendir cuentas tras las últimas cumbres europeas y ha pedido al popular Pablo Casado que apoye la moción. "Ya les emplazamos en mayo llamando a la responsabilidad del segundo partido. Los españoles no pueden entender de estrategias y tácticas, no pueden tener esperanza en el cuanto peor, mejor".

"El desastre de su gestión aún no ha tocado fin",le ha espetado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ultraderechista le ha dicho al jefe del Ejecutivo que no "se le ocurra" volver a decretar un confinamiento. "No se les ocurra volver a encerrarnos porque no se lo vamos a permitir", han sido sus palabras desde al tribuna del Congreso."Invitamos a todos los diputados, a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina y la muerte".



Abascal ha asegurado que a Vox "no le queda más remedio" que recurrir a la moción de censura tras acusar a Pedro Sánchez de liderar un Ejecutivo "ilegítimo". A su juicio, si el socialista sigue en La Moncloa el próximo otoño, "los españoles serán de nuevo los campeones de la epidemia y de la ruina". El ultraderechista ha señalado que "los españoles no pueden esperar más" y ha pedido al PP que de su apoyo. "Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español".



La primera reacción de los populares ha sido vía Twitter. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado que se trata de una "moción de censura post vacacional para salvar al soldado Sánchez". "El PP estará siempre en lo importante: salvar vidas y empleos. No cuenten con nosotros para maniobras de distracción que refuercen al PSOE", ha escrito.

Moción de censura post vacacional para salvar al soldado Sánchez.



El PP estará siempre en lo importante: salvar vidas y empleos. No cuenten con nosotros para maniobras de distracción que refuercen al PSOE. — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) July 29, 2020

En un discurso repleto de ataques al Gobierno y a la "China comunista", Abascal también ha cargado contra los migrantes. "Son los responsables de una inmigración ilegal que está tomando tintes de verdadera invasión silenciosa con cientos de contagiados llegando a nuestras costas, colapso sanitario en esas zonas y los ilegales campando a sus anchas incontrolados".



Casado vincula el "triunfalismo" de Sánchez con los rebrotes

El líder del PP, Pablo Casado, ha vinculado el "triunfalismo", a su juicio, "ofensivo" de Pedro Sánchez con la expansión del virus. "A lo mejor este triunfalismo tiene algo que ver con la relajación en los hábitos sociales", ha señalado el jefe de la oposición durante su turno de intervención, anterior al de Santiago Abascal. Casado ha exigido al Ejecutivo "más humildad, menos mentira y menos arrogancia" para afrontar los rebrotes.



El conservador ha vuelto a pedir al Ejecutivo que tome el mando único sanitario, puesto que actualmente son las autonomías quienes gestionan los rebrotes y proponen medidas para paliarlos, y para ello propone llevar a cabo una "reforma exprés" de las leyes orgánicas para poder limitar la movilidad o establecer cuarentenas sin tener que aprobar de nuevo el estado de alarma. Casado ha criticado que si el Gobierno tarda en tomar medidas y luego son drásticas, el cierre económico puede ser "brutal".