El acuerdo para un reparto de fondos europeos, por el que España recibirá 140.000 millones para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la covid-19 es para Pedro Sánchez no solo un "hito histórico", comparable a su juicio a la propia constitución de la Unión Europea, sino también una forma de parar a la ultraderecha en Europa.

"Hemos vuelto a ser quienes somos, hemos vuelto a ser Europa", ha asegurado el presidente del Gobierno ese miércoles en el Congreso, donde comparece para explicar los últimos Consejos Europeos, en los que se ha negociado y resuelto el acuerdo para el reparto de los fondos covid. Sánchez ha repasado el ascenso de los partidos de la ultraderecha en países como Italia, Alemania, Francia, Suecia o la propia España, y lo ha relacionado de forma directa con las políticas económicas que empleó la Unión Europea en la crisis económica de 2008.

"Esta evolución inquietante responde a razones complejas, pero una de las principales es el aumento de desigualdades y el abandono institucional que han sentido los ciudadanos. En 2008 no se dio una respuesta adecuada con la austeridad, que solo consiguió abrir heridas entre los más vulnerables. La ultraderecha regresó a Europa porque Europa se equivocó", ha defendido el líder del Ejecutivo.

De forma distinta, "Europa no ha abandonado a los ciudadanos ni a los más vulnerables en 2020. Cuando la política se olvida de las personas, las personas se olvidan de la política", ha añadido. Al referirse al ascenso de la ultraderecha en España, Sánchez ha repasado el ascenso de Vox en los últimos años, pero ha evitado mencionar de forma expresa a la formación.

Sin embargo, tras recordar que los de Santiago Abascal pasaron de tener "apenas dos décimas procentuales" en 2008, "en noviembre de 2019 se convirtió en la tercera fuerza política nacional con un 15% de los votos". En ese momento la bancada de Vox se ha arrancado en aplausos: "Se agradece que reconozcan que son la ultraderecha de este país", ha respondido Sánchez, arrancando el aplauso de la bancada socialista y de la de Unidas Podemos.

El líder del Ejecutivo ha defendido el papel de España en las negociaciones: "Fue España la que primero formuló un plan Marshall, la que pidió un instrumento de deuda común. La posición de España fue determinante en el resultado de las negociaciones. Marcamos el camino de la propuesta francoalemana y de la Comisión Europea".

Sánchez también ha valorado de forma positiva el mecanismo de reparto de los fondos y el ofrecimiento de garantías, destacando, sobre todo, que ningún país tendrá "capacidad de veto" para poder frenar el envío de recursos. El presidente ha explicado que España deberá enviar un plan de inversiones a la UE que se ajuste a los objetivos marcados en el acuerdo de reparto.

Europa, un "espejo" para los acuerdos en España

"España apoyó la revisión desde el primer momento. Cada estado presenta unos planes de inversión y reformas sobre las bases de unos criterios acordados con todos los países: transición digital, transición verde, mejora del capital humano... Es decir, nuestra agenda de reformas, en plena consonancia con la de la UE. Llevamos semanas trabajando en este plan para presentarlo cuanto antes y agilizar los trámites", ha explicado.

Sobre la denominada 'cláusula de freno de emergencia', el líder del Ejecutivo ha defendido que "un estado miembro puede solicitar de forma motivada un debate político en el Consejo Europeo en el caso de comprobar un incumplimiento flagrante de los objetivos por parte de algún país. En ningún caso hay capacidad de veto".

Sánchez ha pedido que el acuerdo en el seno de la UE sea el "espejo" de la dinámica de negociaciones que se debe seguir en España para afrontar las consecuencias de la crisis económica. "La negociación es en democracia la única vía para llegar a acuerdos. Si en Europa se puede, en España se debe poder. Nadie entiende que no se pueda hacer lo mismo en España. Si un Gobierno liberal conservador holandés se ha podido entender con un Gobierno progresista español, no se entendería que no pudiéramos llegar aquí a acuerdos. Si España quiere, España puede".

"El salto cualitativo es absoluto. Donde hubo austeridad, ahora hay medidas para la recuperación económica; donde hubo troika y hombres de negro, ahora hay diálogo multilateral entre socios. La dotación es algo inferior a la deseada, pero los 1,4 billones de euros total es una cifra sólida. El paquete en su conjunto es claramente positivo para España y para Europa", ha concluido Sánchez.