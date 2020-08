La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha avanzado este miércoles que se está estudiando la puesta en marcha de un permiso retribuido o baja para aquellos padres cuyos hijos tengan que guardar cuarentena por la covid-19: "Son fórmulas que hemos de articular".

Celaá ha recordado en su entrevista en Cadena SER que al principio de la pandemia ya se usó la fórmula del permiso retribuido porque, en caso de tener que guardar cuarentena, los menores deben estar acompañados por un adulto.

En el caso de que un niño estuviese en curentena y los padres tuviesen que hacerse cargo ha afirmado que: "Estamos trabajando en escenarios como una baja por un niño cuarentenado o un permiso retribuido. No está decidido. Si hay un menor, éste debe de estar acompañado por un adulto".

Además, Celaá ha querido disipar algunas dudas sobre la vuelta al cole y tranquilizar a las familias: "La vuelta al cole tiene que ser presencial. No podemos cargar a las familias con más incertidumbre. Nos toca revisar parte del trabajo que ya hicimos. Desde mayo lo conocen ese trabajo las comunidades, por lo tanto, no partimos de cero".

Exceso de alarma con la vuelta a las aulas

La ministra ha hablado sobre las medidas que se tomarán con la vuelta a las aulas, que comenzará en distintas fechas a lo largo del próximo mes de septiembre en función de las comunidades autónomas, y ha querido disipar la incertidumbre que rodea la vuelta a la rutina afirmando que se lleva trabajando en ello desde junio y que sí se sabe cómo será el desarrollo del nuevo curso escolar.

"Creo que hay un exceso de alarma sobre la vuelta al cole suscitado por mucho movimiento político y mediático. En todos los países estamos con la misma incertidumbre por la evolución de la pandemia".

"En España, no está ocurriendo nada diferente a lo que está ocurriendo en otros países. Todos estamos en la adaptación a la realidad de septiembre en el ámbito escolar".

"En Alemania, el 3 de agosto entró el primer lander al colegio y aún hoy no ha entrado el último. En unos lander hay mascarillas obligatorias y en otras lo están estudiando. En España hay una alarma excesiva con que no se sabe. Sí se sabe. Los niños deben desarrollar su proceso educativo".



Ventilación, limpieza de manos, distancia interpersonal y clases burbuja

En cuanto a las medidas que se tomarán, la ministra ha declarado que es fundamental que los colegios cuenten con gel hidroalcohólico y que el suministro del mismo esté asegurado.

En cuanto a la ventilación, ha asegurado que será primordial y un punto básico en las cuestiones de higiene y limpieza.

"Hay cuatro reglas básicas a tener en cuenta en las aulas: ventilación, limpieza de manos, distancia interpersonal y las clases burbuja como familias que nos permiten estar más tranquilos".



La seguridad empieza en casa

La ministra también ha indicado que se pedirá "una declaración responsable a los padres" para que sus hijos vayan a colegio sin fiebre. "La salud y la seguridad empieza desde casa", ha asegurado Celaá que, en cualquier caso, ha reconocido que "no hay riesgo cero" ya que puede darse "la circunstancia de que se incumpla".

La cuestión de la toma de temperatura a los alumnos se decidirá el jueves, ya que aún hay dudas: "La toma de la temperatura en la entrada puede originar colas. Hay opciones: pedir a los padres que no manden a los niños con fiebre o la toma en las clases".

Casos sospechosos y cuarentenas justificadas

En relación con los protocolos a seguir cuando exista un caso sospechoso de contagio en las escuelas, Celaá ha declarado que este jueves se presentará un documento con los pasos a seguir y que "La escuela debe aportar la información a los servicios de salud". "Lo primero es la detección precoz, una vez detectado se notifica al centro de salud que define qué hacer. El profesor saca al alumno del grupo y lo aísla. Por supuesto los dos deben ir con la mascarilla".

"No llevar a los hijos al colegio es absentismo. La educación es beneficiosa y no puede ser sustituida por el ámbito domiciliario"

En cuanto a si los padres llevarán a sus hijos al colegio, ha afirmado que "Habrá causas justificadas. Y estar inmerso en un grupo de riesgo tanto para docentes como para alumnos son causas para no acudir a la escuela. Si no, quiero recordar a los padres que no llevar a los hijos al colegio es absentismo. La educación es beneficiosa y no puede ser sustituida por el ámbito domiciliario".