El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que "las puertas de los colegios deben abrirse" con la certeza de que se han gestionado bien los recursos para ello y ha garantizado a toda la comunidad educativa que los centros educativos van a ser "seguros frente a la covid-19". "El curso escolar debe iniciarse con normalidad", es lo que quiere el Gobierno y en ello está trabajando con las comunidades, ha aseverado.

En una comparecencia tras presidir el Consejo de Ministros, el jefe del Ejecutivo no ha querido entrar en la polémica surgida sobre el curso escolar después de conocerse que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha cargado contra la ministra de Educación, la socialista Isabel Celáa, a la que acusa de "falta de liderazgo" a cuenta de la vuelta a las aulas, según fuentes de Unidas Podemos.

Sánchez se ha agarrado a la "confidencialidad" que prima en las deliberaciones de los Consejos de Ministros para no aclarar si se había producido ese desencuentro entre Iglesias y Celaá. No obstante, ha subrayado sobre esas supuestas diferencias: "Todos mis ministros y ministras son los ministros del Gobierno de España, no de un partido político; todos y cada uno de ellos tienen mi máxima confianza".

Además, ha recalcado tener "una positiva opinión" sobre el funcionamiento del Gobierno de coalición y de la "aportación de Unidas Podemos al funcionamiento del Gobierno".

Ha defendido la labor de la ministra de Educación, Isabel Celaá, y del ministro de Universidades, Manuel Castells, recordando que el 22 de junio la primera y días antes de ese mes el segundo hicieron públicas las medidas contra el coronavirus en los centros educativos.

Se han contratado 30.000 docentes más

Por otra parte, Sánchez ha anunciado que la Conferencia de Presidentes sobre el curso escolar anunciada por él mismo para finales de agosto será finalmente de forma telemática en septiembre, ya que antes, este jueves, hay una Conferencia Sectorial con las comunidades.

Sobre las medidas que se deben "sustanciar" en dicha Sectorial del jueves -la presidirán los ministros de Educación, Sanidad y Política Territorial-, Sánchez ha recordado otra vez que el 22 de junio Celaá y todas las comunidades, excepto Madrid y Euskadi, acordaron una guía de medidas frente al coronavirus en los coles.

Y ha enfatizado que, aunque las comunidades tienen las competencias educativas, muchas están basándose en dichas medidas para fijar las que se van a llevar a cabo este curso.

Además, ha afirmado que el Gobierno ha permitido que se contraten 30.000 docentes más en las comunidades, gracias al fondo de 2.000 millones del fondo covid destinado a la educación.

"La máxima seguridad" en las aulas

"De verdad", toda la comunidad educativa "debe tener la garantía de que las comunidades y el Gobierno vamos a poner todos los recursos, todo lo necesario para que sean centros seguros", ha continuado Sánchez, que ha afirmado: "Garantizo que van a ser centros seguros de covid".

Ha querido reiterar que las clases deben arrancar, ya que de ello depende "el buen funcionamiento de nuestra sociedad, la educación de los hijos y el futuro de millones de niños", y ha especificado que los alumnos van a estar más seguros en los colegios e institutos que en otros lugares donde han podido estar en el período estival o si están en un parque.

El presidente del Gobierno ha insistido en que se debe propiciar una vuelta a las aulas que garantice lo que todos queremos: "la máxima seguridad" de la comunidad educativa y "el aprovechamiento del curso". Ha definido este tema como de la "máxima importancia y relevancia" para los alumnos, padres, profesionales docentes y demás trabajadores de los centros educativos.