Una web recoge ya los datos de más de 5.000 víctimas españolas en campos nazis

La Amical de Mauthausen, en colaboración con el Gobierno, ha presentado este jueves una base de datos online que permite conocer la identidad de 5.258 españoles que fueron asesinados en los campos de concentración nazis. La mayor parte de ellos, tal y como se ha señalado, eran republicanos que lucharon contra Franco en España o participaron en la lucha contra la Alemania nazi en Francia. El proyecto ha sido presentado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, como "el listado de víctimas más completo" al que se puede tener acceso actualmente.

De hecho, tanto la Amical de Mauthausen como el secretario de Estado han reconocido que la lista de nombres que el Gobierno publicó en agosto del año pasado en el BOE era incompleta y que la actual lista continuará ampliándose con la información, biografías y fotografías que puedan aportar asociaciones y familiares.

"El Gobierno, tal y como pusimos de relieve con la inauguración de un monolito en su memoria, comparte con la Amical de Mauthausen un objetivo fundamental: preservar la memoria de los deportados republicanos a campos nazis y de las víctimas del nazismo", ha señalado Martínez, que también se ha comprometido a "impulsar actividades y proyectos" destinados al público más joven para "recuperar del olvido" la vida de los deportados.

Imagen de la base de datos en https://fallecidosenloscamposnazis.org/

La base de datos online permite, tal y como ha ido desgranando el investigador y miembro de la Amical Juan Manuel Gascón, localizar a las víctimas a través de sus nombres y apellidos, incorporar imágenes de las mismas y también referencias externas que permitan trazar sus historias de vida. De hecho, la web cuenta con un apartado para que familiares e investigadores puedan aportar sus trabajos para continuar ampliando la información disponible sobre las víctimas.

Asimismo, la base de datos también permite cruzar los datos de las víctimas para conocer sus edades, lugares de nacimiento, fecha en la que fallecieron o el campo de concentración en el que estuvieron. Gracias a esta posibilidad, se puede conocer que más de 2.000 de las 5.258 víctimas mortales españolas provenían de Catalunya o Andalucía; que la mayoría eran hombres que tenían entre 20 y 41 años o que el período más terrorífico para los españoles en campos nazis fue el mes de noviembre de 1941 con 943 muertos.

"Doce o catorce" mujeres españolas

No obstante, tal y como han reconocido los promotores del proyecto, la base de datos todavía no permite una búsqueda por sexo aunque sí que se ha anunciado que tratará de corregirse el error. En este sentido, Gascón ha señalado que, según los datos de los que dispone la Asociación, en los campos nazis fallecieron entre 12 y 14 mujeres españolas, de las que la mayoría fueron asesinadas por ser judías y entre "dos o cuatro" por su condición de republicanas.

Solo para asesinados

La base de datos, en este momento, solo incorpora los datos de las personas que murieron en los campos de exterminio nazis. El proyecto no incorpora el nombre de los otros miles de españoles que consiguieron sobrevivir ni tampoco de las otras miles de víctimas del nazismo que sufrieron, entre otras situaciones, trabajo esclavo. En este sentido, Gascón ha señalado a Público que el proyecto no descarta incorporar en próximas ampliaciones la lista completa de personas que sufrieron los campos nazis independientemente de que consiguieran sobrevivir o no.

Cascada de denuncias de descendientes

En paralelo a la presentación de esta base de datos y de la inauguración de un monolito por parte del Gobierno, descendientes de republicanos españoles en campos de concentración nazis están interponiendo denuncias ante la Justicia de Argentina para unirse de esta manera a la conocida como querella argentina, una causa judicial abierta en el país sudamericano que investiga a la dictadura franquista por posibles crímenes de lesa humanidad y/o genocidio.