Los 'whatsapp' entre Francisco Martínez y el policía Agudo: así se quiso vincular a las madres de Infancia Libre con Podemos

Martínez:

Te Das cuenta de que Villarejo me ha jodido la carrera política???



Agudo:

Absolutamente

Y podías haber sido ministro

Está claro



Martínez:

Y espero que no me joda más que eso....



Agudo:

No creo que más

Te puedes haber equivocado pero no eres un delincuente

Todo el mundo lo sabe



Martínez:

Gracias.... Es muy injusto

Creo que hubiesen contado conmigo para Gobierno. En fin



Agudo:

Yo también lo creo. Si te incluyen en listas ahora es el objetivo por el aforamiento y luego pasará todo. Me ha quitado la SES de las embajadas . Es lo que hay . Pedí ayer Tánger a ver si coincide. Con las elecciones o los que entren revisan la lista anterior.