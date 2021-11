El ex jefe de gabinete de Cosidó niega que mediara ante el juez García Castellón para cerrar el caso Kitchen

El comisario Pedro Agudo Novo, jefe de la Policía Nacional en A Coruña y durante casi un año jefe de gabinete de Ignacio Cosidó en la Dirección General de la Policía, negó este jueves en el Congreso de los Diputados que hubiera intercedido en favor del exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo y de su pieza separada Kitchen en la que el ex número de dos del ministro Jorge Fernández Díaz fue finalmente imputado.

Agudo, que compareció este jueves en la comisión de investigación de la operación Kitchen (sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas), ocupó el puesto de jefe de gabinete de Cosidó desde diciembre de 2011, tras la llegada del PP al Gobierno, hasta septiembre de 2012, cuando el ministro decide su cese debido, según declaró, al "ruido" que se había producido tras filtrarse a la prensa que su mujer era propietaria de una academia de preparación de oposiciones para policías. Cuando es cesado, explicó, se le ofrece ocupar la agregaduría de Interior en la Embajada en Roma (previamente a sacar la plaza y la prueba selectiva), donde permanece cinco años hasta mayo de 2017. Allí coincide con el juez García Castellón, también destinado a la embajada como juez de enlace.

El diputado socialista David Serrada y el de Unidas Podemos Ismael Cortés centraron su turno de preguntas en los mensajes que se cruzan Agudo y Martínez en un chat en febrero y marzo de 2019 sobre la pieza Kitchen, abierta poca antes, y sobre lo que decidirá acerca de ella García Castellón, nombrado juez del caso Villarejo a su regreso de Roma. Los chats se incluían en un oficio que la unidad investigadora envía al juzgado con el volcado del teléfono de Francisco Martínez y en ellos se leía cómo Martínez pedía al inspector que usase su amistad e influencia sobre el juez para "cerrar esa mierda de Kitchen" respondiéndole Agudo que "[el juez] lo hará".

En el chat de 6 de febrero de 2019, Martínez quiere saber si es tan amigo de "Manolo", si éste seguirá de juez de la pieza Kitchen ante la llegada de jueces de refuerzo al Caso Villarejo, y qué es lo que el magistrado tiene pensado hacer con el caso. Agudo le da detalles de una relación estrecha: "Muy amigos. Cinco años juntos. Le hacía hasta los informes". Y le tranquiliza: "Yo creo que Manolo no cruzará el aforamiento [Martínez era aforado por ser diputado nacional] Como mucho os preguntará por escrito". Para añadir rápidamente: "Pero es una opinión".

A su vez, Pedro Agudo también tiene sus objetivos que transmite a Martínez en el mismo cruce de mensajes: "También me llevo muy bien con Ramón Navarro", en referencia al presidente de la Audiencia Nacional desde enero de 2014, Jose Ramón Navarro. "Me gustaría ir allí destinado Hay una jubilación de un IJ [Inspector Jefe] Seria más útil".

Fuentes policiales han explicado a Público que una petición en tal sentido del propio Navarro al entonces director adjunto de la Policía, Florentino Villabona, casi bastaría para que Pedro Agudo hubiera obtenido el puesto de sus sueños: la comisaria de la Audiencia Nacional, un destino que propicia la construcción de una relación con los titulares de los juzgados centrales así como con los fiscales adscritos. Ese era un puesto por el que suspiraba el propio José Manuel Villarejo (en 2005, tomando una copa con el jefe de la UCAO Enrique García Castaño, le decía que si el tuviera ese puesto "en dos o tres años me hago de oro").

En otro chat por el que le ha preguntado el diputado de Unidas Podemos, Martínez le asegura a Agudo que "tu destino se arreglará en cuanto ganemos". Sobre ese comentario, el comisario respondió que entonces tenía uno de los mejores destinos de la Policía, y que no cree que en aquel momento el ex secretario de Estado de Interior estuviera en posición de prometer nada.

En su comparecencia de este jueves, el comisario definió estos chats como la solicitud de una persona "desesperada" y dijo que sus mensajes deben entenderse como un intento de seguirle la corriente y "calmarle" y "no hacerle sentir peor" ya que era una persona con la que tuvo relación cercana en Interior cuando ambos eran jefes de gabinete (Martínez del ministro y él de Cosidó), que se interrumpió cuando fue destinado a Italia y que a su regreso retomó "Jamás se me ocurriría hacer lo que él me pide, sería un delito", aseguró Agudo.

El ex jefe de gabinete de Cosidó insistió durante su comparecencia en que "el juzgado" (del que es titular el juez del que se habla en dicho chat) consideró estas conversaciones "de poco interés"; y prueba de ello, dijo, es que él no está investigado o siquiera citado como testigo. También admitió que quizás se equivocó al no responder a Francisco Martínez que era imposible cualquier mediación con el juez.

Exonera a Cosidó y minimiza la relación de ambos con Villarejo

De Ignacio Cosidó, dijo que no cree que tuviera responsabilidad en el espionaje a Luis Bárcenas en su etapa de director general de la Policía ni que tuviera relación con Villarejo. A este respecto, Agudo dudó de la veracidad de lo que Villarejo dejó escrito en sus agendas acerca de una cita con Cosidó en la que también habría estado el que fuera comisario general de Policía Judicial entre julio de 2012 y octubre de 2013, José García Losada. "Creo que eso es imposible, no me cuadra esa reunión". Por su parte, Cosidó, que compareció después de Agudó, afirmó que solo trató con Villarejo un día que entró en su despacho para hacerle un "saludo protocolario".

Agudo, asimismo, describió la relación de Cosidó y Martinez como "cordial" en un inicio y "tensa" después, por "disfunciones" o "algún tipo de encontronazo". Respecto al ministro Fernández Díaz, el policía indicó que no cree que "recibiera órdenes de nadie", aunque admitió desconocer si las recibía o no y, en su caso, de quién.

A preguntas de la diputada de Vox, Macarena Olona, Pedro Agudo reconoció que coincidió brevemente en dos ocasiones con Villarejo, cuya detención en 2017 desencadenó la macrocausa que se investiga en la Audiencia Nacional. La primera fue siendo jefe de gabinete de Cosidó, cuando se asomó a su despacho llamándole "Pedrito". "Me quedé un poco extrañado, pero tiene un lenguaje muy curioso, muy tronco. No le di más importancia", explicó. La segunda fue en los Juzgados de Plaza de Castilla, cuando Agudo, como jefe de la unidad policial adscrita a dichos juzgados, le recibe cuando el comisario acude a declarar como testigo por el caso pendrive que afectaba a la familia de los Pujol.

El comisario Pedro Agudo negó conocer el origen de los informes sin firma atribuidos a la UDEF [como el famoso borrador difundido en las vísperas de las elecciones autonómicas de noviembre de 2012] y evitó valorar "como jurista" la figura del agente encubierto, como el propio Villarejo se definía a sí mismo y que el excomisario Jose García Losada calificó de un cuento", un "montaje para ganar dinero a cuenta de repetir que fue un agente encubierto", en su intervención del miércoles en esa misma comisión.

Como viene siendo la tónica, y así le ha remarcado una vez más la presidenta de la comisión, Isaura Leal, cancelando su intervención, el portavoz del PP, Luis Santamaría, utilizó su tiempo de preguntas para realizar una exposición sin hacer preguntas al compareciente, en la que ha relacionado todos los temas en los que el comisario Villarejo hizo alusión a Podemos, y los dos casos instruidos en los Juzgados de Plaza Castilla en los que a intervención de Agudo fue determinante y polémica: el caso Infancia Libre, y el relativo a los contratos de Podemos con la empresa Neurona. Con respecto de su participación y conocimiento de las investigaciones en las que participa su unidad auxilia en estos juzgados, Agudo dijo que como jefe de unidad "firmaba los informes" pero que no tenía conocimiento "al detalle" de todas las investigaciones, "ni de la mitad".