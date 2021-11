El exjefe de la Policía Judicial: "El cuento de Villarejo como agente encubierto fue un montaje para ganar dinero" 

El comisario José García Losada ha comparecido este miércoles en la comisión del Congreso que investiga la operación 'Kitchen' y no se ha casado con nadie: ni con su subordinado el inspector Manuel Morocho, el investigador de la UDEF que denunció presiones para que se apartara de la investigación de la trama 'Gürtel', ni con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, del que ha dicho que hizo un montaje para ganar dinero a cuenta de repetir que fue un agente encubierto. "El negocio de Villarejo es la pasta", ha dicho.

García Losada fue el máximo responsable de la Comisaría General de Policía Judicial entre julio de 2012 y el 18 de octubre de 2013, durante parte de la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. De esa comisaría depende la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), por lo que el inspector Morocho estuvo bajo las órdenes de García Losada, que ha dicho de él este miércoles: "Es uno de los mejores investigadores en delincuencia económica y financiera que tiene la Policía Nacional, pero quizá tiene que ser menos prepotente".

El inspector jefe Morocho declaró en junio pasado en la Audiencia Nacional ante el juez instructor de la causa 'Kitchen' que en una reunión en una cafetería con el comisario José Luis Olivera,en 2013, éste le ofreció apartarse de la investigación de la 'caja B' del PP a cambio de altos cargos en la ONU o Lisboa. Este miércoles su jefe ha sostenido que Morocho nunca le comunicó esas presiones.



Igualmente ha negado haber presionado a Morocho para que omitiera de su informe sobre los 'papeles de Bárcenas' a Mariano Rajoy como "M. Rajoy". Yo no dije nunca a Morocho que no figurara Rajoy, yo lo que le dije es que no podía concluir que Rajoy fuera el presidente del Gobierno, no se había hecho aún el peritaje de los papeles de Bárcenas. Antes de llegar a ninguna conclusión que se va a convertir en una imputación judicial tienes que agotar todas las vías de investigación".

Morocho también denunció que tras las atractivas ofertas para medrar y recibir mayor salario, llegó otro tipo de presión. En enero de 2015 le trasladaron durante un año y medio a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) para que realizara una labor de apoyo, concretamente en la Brigada de Análisis y Revisión de Casos 'BARC', creada por el entonces DAO Eugenio Pino para dar cobijo a una policía política. Allí Morocho tuvo la impresión de que ello se hizo para que no avanzara en la investigación sobre la red corrupta 'Gürtel'. "Eso es un hecho, puesto que el tiempo que estuve allí (en la DAO), a pesar de que intenté compatibilizar ambas cosas, al final lo que generó es que el procedimiento fuera decayendo y se generaron retrasos en la elaboración de informes que se iban acumulando en el tiempo", manifestó Morocho.



En septiembre de 2013, García Losada propuso que se concediera a Morocho una medalla por su labor en la UDEF, pese a las presiones que le habían hecho llegar para que no lo hiciera, como ha desvelado. "Morocho era una piedra bien jodida para esta gente". Un mes después, el comisario fue destituido.

"Me cesaron por ser flojo, como dijo Villarejo", ha dicho este comisario, que ha recordado que "Villarejo y Olivera tenían contacto directo con el ministro Fernández Díaz".

El calificativo de "flojo" en referencia a García Losada procede de las agendas de Villarejo. El 6 de diciembre de 2012 apuntó en relación a Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, en el posible contexto de la llamada 'operación Cataluña': "Insiste en que todo va palante. Le pido que se aclaren porque sigo viendo a Losada muy flojo y a Cosi [Ignacio Cosidó, director general de la Policía Nacional en esos momentos] totalmente al margen".

El comisario García Losada ha negado haber tenido relación con Villarejo, más allá de conocerse en los años 70 en el inicio de su carrera policial. "El cuento de agente encubierto fue un montaje para ganar dinero. A mí no me consta que hiciera operación alguna para el Estado. A un policía no se le ocurre decir que es un agente encubierto. Eso debe autorizarlo un juez para una operación concreta".

A mediados de 2012, Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía pidió a García Losada que dejara que Villarejo le asesorara sobre un asunto, según ha desvelado este miércoles. "No le dejé ni hablar a Villarejo. Creo que el asunto era por un supuesto informe de la UDEF más falso que Judas sobre el patrimonio de los Pujol, que se había publicado en 'El Mundo'".

Sobre la operación 'Kitchen', García Losada ha negado estar implicado y ha manifestado que se enteró de ella años después por la prensa y ha recalcado que si la investigación sobre Bárcenas en el contexto de 'Gürtel' la llevaba el grupo 21 de la UDEF, "¿qué pintaba un grupo parapolicial?"