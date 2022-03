Yolanda Díaz mira hacia Latinoamérica y los verdes europeos para su proyección internacional

El rol de Yolanda Díaz como dirigente que tiene la capacidad de reconfigurar determinados espacios políticos va mucho más allá de su proceso de escucha activa de la sociedad civil. En los últimos meses, la vicepresidenta ha salido de los muros del Ministerio de Trabajo y ha trascendido su rol institucional en el Gobierno para, como dirían algunos, "meterse en política".

Pese a que no ha despejado la duda sobre si será candidata o no en las próximas elecciones generales, Díaz ha tomado posiciones y está trabajando en la configuración de un proyecto político que busca reconectar a la ciudadanía con la política y con sus representantes, al margen de que finalmente lo lidere o no.

Pero sus movimientos no se limitan solo a España. En los últimos meses, la ministra de Trabajo y su equipo han establecido una agenda internacional con un objetivo claro: construir alianzas globales orientadas a determinadas metas y a afrontar una serie de desafíos, como la lucha contra las desigualdades, la crisis climática y la extrema derecha internacional.

La internacionalización de la agenda de la vicepresidenta discurre por tres vías que tienen que ver tanto con el ámbito geográfico como con el tipo de alianzas que se trabajan (básicamente, con dirigentes políticos, plataformas y partidos, por un lado; y con la sociedad civil, por otro). La primera vía se corresponde con América Latina, una región que Díaz está visitando de manera frecuente en un contexto de ola de gobiernos progresistas.

De hecho, este mismo miércoles la ministra de Trabajo viaja a Brasil para participar en una serie de eventos y encuentros hasta el viernes. Díaz acudirá al encuentro internacional del Grupo de Puebla en la UERJ para participar en el panel "Transformaciones sociales, derecho y justicia social" con Aloizio Mercadante, coordinador del Grupo de Puebla, Christian Asinelli, Vicepresidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico colombiano.

En este mismo evento participarán figuras como los expresidentes de Brasil, dirigentes del Partido de los Trabajadores y miembros del Grupo de Puebla, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff; y el expresidente de Paraguay Fernando Lugo, con los que mantendrá encuentros.

La agenda europea de Yolanda Díaz

En su agenda, según han informado desde la Vicepresidencia Segunda, están previstas reuniones con los presidentes y presidentas de todas las centrales sindicales de Brasil y (con los que mantendrá un diálogo sobre la reforma laboral en España); con el equipo del Instituto Marielle Franco y con dirigentes y activistas de organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos; así como con la comunidad española en la Casa de España de Rio de Janeiro. La ministra también mantendrá encuentros con representantes de empresas españolas en Brasil.

Hace algo más de dos semanas, Díaz viajó a Chile para asistir a la toma de posesión de su presidente, Gabriel Boric, un evento al que también asistieron la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el rey Felipe VI.

La segunda vía de la agenda internacional de la vicepresidenta se centra en Europa. Desde que llegó al Gobierno de coalición, ha sido habitual ver a Díaz realizar viajes por el continente europeo (Italia, Bélgica...), pero en la actualidad hay algunos elementos que han cambiado.

La vicepresidenta ha liderado la configuración del denominado Mecanismo de Alerta Social europeo

Al principio, su proyección europea se reducía a su figura como ministra de Trabajo, y sus encuentros tenían el fin de lograr determinados objetivos relacionados con su departamento y su Ejecutivo (como la gira para que la reforma laboral se incluyera en los compromisos europeos del plan de recuperación, transformación y resiliencia). Estos viajes también tienen como objetivo dar a conocer y explicar medidas en materia laboral en las que España ha sido pionera, como la ley del trabajo a distancia o la denominada ley rider (para regular algunos aspectos de las plataformas digitales en el mundo laboral).

Sin embargo, el mapa de alianzas de Díaz también pasa por Europa, y la vicepresidenta ha trabajado por abanderar el denominado "europeísmo social", a la vez que ha buscado ampliar el espacio hacia los Verdes. La vicepresidenta ha participado en la coordinación de la agenda social en Europa, con resultados en varias directivas y con su liderazgo en la configuración de la iniciativa del Mecanismo de Alerta Social (Social Imbalance Procedure), un instrumento impulsado por España y Bélgica que consiste en un sistema de indicadores para detectar desigualdades en empleo, educación, protección y derechos sociales a nivel europeo.

La tercera vía que ha explorado la vicepresidenta son los vínculos con intelectuales, activistas y académicos de la escena internacional (la última muestra fue el acto que protagonizó con el economista francés Thomas Piketty en Madrid en el mes de enero).

Desde el equipo de Díaz avanzan que seguirán trabajando en esta agenda internacional con el objetivo de reforzar alianzas que apelen a la lucha contra la desigualdad y contra la extrema derecha, y, de hecho, ya habría viajes programados a países como Estados Unidos o Alemania. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania y su impacto económico y social podrían variar los planes internacionales de la vicepresidenta.