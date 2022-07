Yolanda Díaz: "Podemos y Pablo Iglesias resquebrajaron el bipartidismo, pero toca dar un paso más"

'La sociedad de la desconfianza: crisis de la democracia y reimpulso de un proyecto ciudadano'. Este es el título del seminario que han impartido este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid que se celebran en San Lorenzo de El Escorial.

En este foro, las dos dirigentes políticas han puesto en común una reflexión en la que había una coincidencia plena en los diagnósticos que parecía tener un debate profundo pendiente en las respuestas. Aunque Verstrynge y Díaz no se han interpelado de manera directa (sus intervenciones han sido consecutivas, sin diálogo debido al formato del curso), sus posiciones han interactuado de forma clara.

Ambas perciben la existencia de una "sociedad de la desconfianza" trabajada durante años por las crisis económicas, las incertidumbres y también las decisiones de la política institucional, que también ha estado marcada por la corrupción en muchos momentos. "La gente desconfía de la democracia cuando las decisiones políticas hacen que vivan peor", ha advertido la secretaria de Organización de Podemos.

El reto, han puesto de relieve las dos dirigentes, es recuperar esa desconfianza; la herramienta política, un movimiento ciudadano; la traducción de ese movimiento, Sumar, la plataforma puesta en marcha por la vicepresidenta segunda para articular su proceso de escucha.

Para Verstrynge, "estamos en un momento en el que las organizaciones políticas deben ser porosas, hay que abrirse a nuevos actores. Por eso necesitamos nuevos proyectos como Sumar. Nuestra candidata es y será Yolanda siempre, esperemos que Podemos esté en las mejores capacidades para afrontar este reto político".

La vicepresidenta ha compartido el diagnóstico de la secretaria de Organización de Podemos y ha puesto en valor la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía: "La confianza es un bien común intangible pero que articula la sociedad, articula nuestras vidas. Cuando una sociedad se está fracturando perdemos ese suelo, se mueve todo, todo se trastoca".

"El aprendizaje de Chile es clave: con los partidos no llega"

Díaz ha explicado que las "opciones transformadoras", como la de Melènchon en Francia, Boric en Chile o Petro en Colombia, "se están articulando con movimientos ciudadanos. No se puede ensanchar la democracia sin el reimpulso de un movimiento ciudadano".

"En ese dialogo", ha proseguido, "deben estar todos los partidos políticos, porque son imprescindibles en democracia, Podemos también, pero no son el todo de la respuesta que ahora necesitamos. Los partidos han de estar, pero no han de ser. Tienen que estar en ese movimiento ciudadano, pero no tienen que ser el movimiento ciudadano".

La ministra de Trabajo ha advertido de que "en los partidos perviven estructuras jerárquicas, atavismos e inercias que no acompañan el pulso de la sociedad" y ha insistido, como en otras ocasiones, en que "la gente no quiere que pensemos igual, quiere que caminemos juntas y nos demos la mano desde la diversidad".

En este sentido, Díaz ha reconocido la labor de Podemos y de su ex secretario general, Pablo Iglesias, en la ruptura de los esquemas políticos, pero ha defendido que hace falta algo más: "Creo que Podemos y Pablo Iglesias han resquebrajado un bipartidismo que por muchos sueños que pueda tener Feijóo no va a volver, pero toca dar un paso más, hay que ensanchar la democracia para ganar este país. El aprendizaje para mí y mi equipo en Chile fue clave, con los partidos no llega".