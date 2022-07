Yolanda Díaz: "Sumar no va de partidos, ni de siglas, va de un proyecto de país para la próxima década"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado este viernes en Madrid Sumar, su proceso de escucha. "No va de partidos, no va de siglas, va de un proyecto de país para la próxima década", ha afirmado.

Ante miles de personas (unas 5.000, según la organización), la titular de Trabajo ha dado un paso adelante en la configuración de ese "proyecto de país" que comienza a construir con una gira en la que recorrerá todo el Estado.

"Sé que la política ha desconectado de la ciudadanía, que pensáis que os ha dejado atrás. Justo ahora es el momento más importante porque la desafección es nuestra responsabilidad. Vosotros ya sois responsables, sois responsables con las cosas que os importan, vuestra familia, vuestros trabajos", ha dicho Díaz.

Rodeada de gente de la sociedad civil (del sector de la sanidad, la educación, trabajadores de las plataformas digitales y de las limpiadoras del hogar, entre oros), la titular de Trabajo ha dado algunas claves del proceso que empieza a partir de ahora y que terminará, ha anunciado, con la configuración de un "nuevo contrato social".

"Estáis hartos de ruido, del enfrentamiento por el enfrentamiento, de votar en contra de una reforma laboral aunque esté cambiando la vida de la gente. Estáis hartas de esta forma de hacer política. La política es escuchar, escuchar y escuchar; dialogar, dialogar y dialogar; tender la mano, y después ser capaces de llegar a acuerdos para cambiar la vida de la gente. Para eso vale la política", ha defendido.

Díaz no ha desvelado si va a ser candidata en las próximas elecciones generales, pero ha dejado una pista: "No me resigno, doy un paso adelante con una condición: en ese movimiento ciudadano que arranca soy una pieza más, pero si vosotros queréis, yo me sumo. Si vosotras queréis, la próxima década es nuestra".

Melilla, reforma fiscal y guerra de Ucrania

La vicepresidenta ha incluido en su intervención tres temas fundamentales que han estado en liza en el Gobierno de coalición en las últimas semanas: la masacre de Melilla, la reforma fiscal y la guerra de Ucrania y la cumbre de la OTAN.

"Europa tiene que buscar la paz y decir que no vamos a volver a las reglas de la austeridad. Cambiemos Europa, hagamos una Europa social, ecologista, en la que tengamos derechos humanos, una Europa que le tienda la mano a Latinoamérica", ha asegurado.

Sobre la reforma fiscal, la vicepresidenta ha defendido que "en este nuevo contrato social los hiperricos no se pueden independizar, tienen que aportar como todo el mundo a ese nuevo contrato democrático. La democracia tiene que llegar a los impuestos".

"Se tienen que respetar los derechos humanos, en Melilla o en cualquier parte del mundo", ha afirmado sobre la actuación policial de hace unas semanas que se saldó con 37 personas muertas cuando trataban de cruzar la frontera entre Marruecos y España.

La periodista y humorista Nerea Pérez de las Heras ha presentado el acto. Junto a la vicepresidenta segunda han intervenido Irene Rubiera, jurista y activista ecologista desde la ola de movilizaciones juveniles por el planeta de 2019; Valeria Castro, emprendedora digital, fundadora de la productora Platonic Games y actual presidenta de la Asociación Española de Videojuegos; Fernando García, rider y sindicalista; Miguel Ángel Castellano, representante de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Amazon.

También han intervenido Carmen Rodríguez, profesora de la Universidad de Málaga y miembro del Foro de Sevilla y de Redes por una nueva política educativa; Carolina Elías, feminista y abogada defensora de los derechos de las mujeres migrantes empleadas del hogar; y Belén González, psiquiatra en un centro de salud mental del sur de Madrid.