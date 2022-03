Yolanda Díaz visita Andalucía en un momento de máxima división de las izquierdas

La decisión de Teresa Rodríguez, anunciada este 28-F, de ir en solitario (sin UP ni Andaluces Levantaos) a los próximas elecciones, con listas propias de Adelante Andalucía en las ocho provincias, consuma, salvo sorpresa de última hora, la máxima división de las izquierdas que acudirán partidas a las autonómicas, como ya sucediera en 2015, cuando Podemos volaba con el viento de cola. Esta vez sin embargo, el contexto es radicalmente diferente, con la ultraderecha en la cresta de la ola.

En estas condiciones, la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz acude a Sevilla este jueves por primera vez desde que Unidas Podemos lanzó el 4 de diciembre la idea de frente amplio. Tiene previsto un encuentro con las secretarias generales de los sindicatos UGT y CCOO, Carmen Castilla y Nuria López, para hablar de la reforma laboral. La visita de Díaz ha levantado expectativas en las izquierdas andaluzas, Unidas Podemos y Andaluces Levantaos, la coalición andalucista en la que está Más País, que aún no han cerrado todos los canales de comunicación. La coportavoz de Levantaos, Esperanza Gómez, si la invitan, acudirá al acto de Yolanda Díaz, según indicaron a Público las fuentes consultadas.

Así, un pacto entre Unidas Podemos y Levantaos, que ya consensuaron el manifiesto leído en Sevilla tras la manifestación del 28F, bajo el paraguas de Díaz parece hoy la única opción viable para evitar una mayor fuga de votos en las autonómicas a causa de la división. ¿Hasta qué punto querrá la vicepresidenta implicarse en Andalucía?

Sin embargo, de hacerse, lo que está por ver, desde el momento en que las fuentes consultadas por Público niegan que exista una negociación formal entre ambos partidos, el acuerdo tendría que asumir el espíritu del documento que aportaron los mediadores Sebastián Pérez y Francisco Sierra, que han estado en sintonía con las tesis de Díaz, pero sin su participación directa, en la única reunión que ha trascendido hasta ahora entre los líderes.

En este documento, se plantean cuestiones relevantes para Levantaos, según las fuentes, como, por ejemplo, la posibilidad de pactar un candidato de consenso a la Junta, un grupo parlamentario plural con margen a la discrepancia, al que solo vincule el programa común y en el que haya posibilidad de decidir si se entra o no en un hipotético Gobierno con el PSOE de Juan Espadas.

"No podemos darnos por vencidos, hay que dar la batalla en Andalucía. Andalucía tienen que ser las primeras elecciones del nuevo ciclo electoral, no las últimas del anterior: hay que articular espacios superiores a las siglas pensando en movilizar. El problema del electorado es de movilización. Hoy los proyectos no movilizan lo suficiente: cada uno está en su rinconcito. Hay partido a pesar de que da la impresión de que el PSOE se ha rendido", analizan en Andaluces Levantaos.

La decisión de Rodríguez "no significa que el resto no hagamos por ir juntos", analizan fuentes de Unidas Podemos. "Con Andaluces Levantaos seguimos sentados en un sentido virtual". Ahora, una vez que "ya ha aterrizado Yolanda", añaden las fuentes, se trata de "preparar el terreno para lo que ahora se engarza".

Ayuntamiento de Cádiz

Otra derivada de la decisión de Adelante Andalucía y de la división es lo que pueda pasar en el Ayuntamiento de Cádiz, donde José María González, Kichi, el alcalde, tiene el apoyo de toda la izquierda. Las fuentes de Unidas Podemos consultadas aseguraron que su idea es mantener la candidatura unitaria en la ciudad: "Sería lo responsable. No seria un problema ir unidos en Cádiz y ganar la alcaldía". Fuentes de Adelante afirmaron que es aún pronto para abordar ese asunto.

La izquierda andaluza implosionó esta legislatura después de haber sido capaz de conformar una confluencia única (excepto Equo) en 2018. La apuesta por entrar en un Gobierno con el PSOE, un asunto que Rodríguez rechaza y sus desencuentros con la lógica de Madrid y su apuesta por conformar un partido de "obediencia andaluza" son las razones políticas de fondo de los desencuentros. El modo en que todo se rompió, con la expulsión de Rodríguez del grupo parlamentario, entre las acusaciones de transfuguismo de Podemos, tras severos desencuentros y desconfianzas múltiples, ha derivado en un trauma de imposible solución hasta este momento.