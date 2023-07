Zapatero: "No voy a permitir que nadie arroje el terrorismo contra el PSOE"

Puntualidad inglesa en el Hotel Londres de Donostia. Poco después de las 13.30, José Luis Rodríguez Zapatero puso de pie a quienes aguardaban dentro de la sala. Entre móviles que no dejaban de disparar fotos, música de campaña y aplausos a rabiar, el expresidente se mostró firme ante la utilización de ETA y del dolor de las víctimas por parte de la derecha.

"Estás sembrado en esta campaña", lanzó la presentadora del acto cuando se silenciaron los primeros aplausos de la mañana. "Fue en tu gobierno cuando se logró el fin de ETA", remarcó. Seguido, el exmandatario se colocó en el centro de la sala para reivindicar la apuesta del PSOE por la paz en Euskadi y, al mismo tiempo, advertir sobre la derechización del PP. "Feijóo tiene la misma pinta de centrista que yo de cura", dijo en un momento de su intervención.

"Me he implicado bastante en esta campaña, en fin, no podía hacer otra cosa", afirmó. A continuación, advirtió que tenía previsto "acelerar un poco" e, incluso, "meter una marcha más" en esta última recta hacia las elecciones del domingo. Bromeó así sobre las expectativas en el número de escaños que podría sacar el PP. "Van a sacar 457, que son más o menos las falsedades que dicen cada día en esta campaña electoral", apuntó.

Zapatero puso al PSOE como garante de que en España "no haya una política reaccionaria, cavernícola", así como de escudo contra la censura en el mundo de la cultura. Como la sala esperaba, en su discurso hubo varias apelaciones al papel del PSOE en el final de ETA. O lo que es lo mismo, a la campaña de acusaciones que el PP lanza a diario contra el Gobierno de Pedro Sánchez sobre sus relaciones con EH Bildu.

"No voy a consentir que se intente falsear la historia con ETA y el uso del terrorismo, como están haciendo ahora", afirmó durante el mitin celebrado en Donostia, en el que agradeció especialmente al dirigente socialista Jesús Eguiguren por su papel en el final de ETA.

Zapatero miró atrás, hacia momentos especialmente graves de la democracia española. Citó así el 11M, cuando desde el PP "cuestionaron la legitimidad" del Gobierno socialista. "Lo más horrible insinuaban. Hablemos claro: una especie de confabulación del PSOE, ETA y Marruecos, todo junto", afirmó.

El expresidente volvió al escenario actual para advertir sobre aquellos que buscan "prohibir partidos" y "volver a las andadas del conflicto". Zapatero se emocionó cuando recordó el papel de su gobierno en el fin de ETA, pero también mostró su enfado ante las críticas y dudas que busca sembrar el PP en ese terreno. "No voy a consentir que nadie arroje el terrorismo al PSOE ni a Pedro Sánchez, ni a ningún compañero", remarcó.

Zapatero explicó que decidió involucrarse en esta campaña cuando escuchó a Feijóo decir a Sánchez que era "más generoso con los verdugos que con las víctimas". "Ese día dije: esta campaña la voy a hacer entera y voy a hablar muy claro. Eso es indigno", subrayó.

El expresidente socialista remarcó que la participación de la izquierda abertzale en la vida institucional demuestra que "la democracia es generosa, integradora, que el pluralismo se respeta, y que todas las ideas caben mientras yo te respete a ti y tú me respetes a mí".

"Para que este país viva en paz, se reconcilie consigo mismo, piense en el futuro de sus hijos y honre a las víctimas, pido el voto para el PSOE", afirmó en otro momento de su aplaudido discurso.

"Usan a las víctimas"

El responsable del PSE, Eneko Andueza, tuvo la misión de cerrar el mitin. Confesó que resultaría complicado tras la intervención de Zapatero, pero él también levantó al público. Lo hizo, por ejemplo, cuando recordó que la candidata del PP por Bizkaia, Bea Fanjul, utilizó el "Que te vote Txapote" en enero pasado en redes sociales.

"¿Cómo nos podemos fiar de alguien que usa a los muertos? ¿Cómo nos podemos fiar de alguien que usa a las víctimas para sacar rédito electoral?", preguntó Andueza. Antes de bajarse del atril advirtió también sobre una "bajeza tan grande como agredir verbalmente a sus propias víctimas" y dejó un mensaje al PP: "Dejen a la extrema derecha fuera de los gobiernos y fuera de las instituciones", apuntó.