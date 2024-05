10 espais ocults de Barcelona que obren al públic en el marc de les Setmanes d'Arquitectura

L'associació cultural 48h Open House Barcelona obre les portes de deu espais històrics de Barcelona que es podran visitar fins al 28 de juny. Ho farà en el marc de les Setmanes d'Arquitectura, a través de la iniciativa Espais ocults, un projecte basat en la difusió del patrimoni històric de la ciutat, amb l'objectiu de posar en valor espais desconeguts i inaccessibles i fer-los visibles al públic.

Es faran visites guiades, de la mà d'experts d'aquests espais singulars amb una explicació històrica i arquitectònica de cada espai. Són l'Arc de Triomf, el Castell dels Tres Dragons, l'Hivernacle, el Museu Martorell, l'Umbracle, l'Institut Verdaguer, el Parlament de Catalunya, la Cascada monumental, les Cavallerisses de la Guàrdia Urbana i el Dipòsit d'Aigües. Per a participar és imprescindible reservar prèviament.



Les cavallerisses de la Guàrdia Urbana

Ubicades al carrer de Wellington, es tracta de l'antiga Galeria de Màquines de l'Exposició Universal de Barcelona del 1888, construïda segons els paràmetres de modernitat del moment. Posteriorment a l'exposició, l'edifici, projectat per l'arquitecte Adrià Casademont, va ser parcialment enderrocat i afectat pel nou traçat de la via. Actualment se'n conserven la façana principal i la part anterior de les naus.



L'interior de l'Arc de Triomf

Arc triomfal segons les proporcions clàssiques, però amb alguns materials i alguns elements ornamentals que permeten parlar de neomudèjar. L'Arc de Triomf va ser projectat i construït el 1888 com a entrada a l'Exposició Universal d'aquell any. Són remarcables els relleus escultòrics de Josep Reynés (que representen la ciutat acollint els visitants) i de Josep Llimona (que simbolitzen el lliurament de guardons). És una de les poques ocasions per visitar el seu interior.



Una mobilització amb l'Arc de Triomf de fons. — ERC

El Museu Martorell

Va ser el primer museu públic de Barcelona i de Catalunya i s'hi van exposar col·leccions de l'antiquari i arqueòleg Francesc Martorell. Amb els anys va quedar petit i el 2010 va tancar les portes. Aquest febrer les he reobert com a centre d'exposicions temporals.

Des de l'any 1924 i fins a l'actualitat, el Museu Martorell està dedicat a les Ciències de la Terra i durant tot aquest temps, més de vuitanta anys, s'hi ha dut a terme la custòdia, documentació i recerca d'importants col·leccions geològiques del nostre país. Durant la visita es donarà a conèixer el funcionament del fons documental del Museu i alguns treballs de conservació i de recerca vinculats a les col·leccions de fòssils, minerals i roques.



El Museu Martorell. — 48h Open House Barcelona

El Castell dels Tres Dragons

Construït per ser el cafè restaurant de l'Exposició Universal de Barcelona del 1888, és l'únic edifici que es conserva del recinte de la Ciutadella i està considerat una icona de les ambicions de l'esdeveniment. L'edifici, de planta rectangular amb quatre torres, pertany als inicis del modernisme català, quan s'estava definint un estil nacional artístic, amb trets característics com ara la construcció de maó vist i l'ús del ferro de forja i la ceràmica per a la seva decoració.



Castell dels Tres Dragons, a la Ciutadella. — Cedida pel festival

Durant els anys posteriors a l'Exposició, va anar canviant l'ús, majoritàriament museístic. Actualment és una de les quatre seus científiques del Museu de Ciències Naturals que custodia les col·leccions de zoologia i les de geologia. Centralitza l'activitat de recerca científica i gestió dels fons de les col·leccions, així com els serveis necessaris per preservar, documentar i estudiar aquest patrimoni ric. També acull una biblioteca especialitzada en aquestes disciplines científiques. L'accés al centre està tancat al públic en general.

L'Hivernacle

Era un espai que oferia llum solar a les espècies botàniques que requerien més insolació. Una tempesta el va malmetre i no va poder-se instal·lar la calefacció a temps. La vegetació no es va poder plantar i va estar buit durant l'Exposició Universal de Barcelona del 1888.

L'Hivernacle de Barcelona. — ACN

L'Umbracle

Era un espai pensat per donar ombra a les diferents espècies vegetals provinents d'altres climes que s'hi van plantar i que necessitaven condicions específiques per desenvolupar-se. Durant l'Exposició Universal també va acollir conferències i festes.

L'Institut Verdaguer

L'Institut Verdaguer del Parc de la Ciutadella és un edifici que ha esdevingut testimoni d'una part de la història de la ciutat. Construït originalment per ser el palau del governador de la ciutadella militar, el projecte i les obres les van dur a terme els enginyers Jorge Prosper de Verboom i Alejandro de la Rez entre el 1718 i el 1727. L'edifici ha viscut nombroses transformacions, entre les quals destaca l'ús com a palau reial, durant l'Exposició Universal del 1888, i el de la primera seu dels bombers de Barcelona.

L'ús educatiu, malgrat que en la dictadura va canviar molt pedagògicament, ha perdurat fins a l'actualitat, adaptat a les noves mirades educatives. El 2017, l'Institut de Paisatge Urbà va dur a terme un pla director per gestionar el procés de restauració de l'edifici, amb l'objectiu també de tornar-lo a integrar en el conjunt paisatgístic que l'envolta.

L'Institut Verdaguer. — Ajuntament de Barcelona

El Parlament de Catalunya

L'edifici del Palau del Parlament és l'antic arsenal de la Ciutadella aixecada per ordre de Felip V per assegurar-se el domini de Barcelona i Catalunya, un cop esfondrada l'11 de setembre de 1714 la llarga resistència oposada al setge de les tropes francoespanyoles. El 1932 el president Francesc Macià va decidir ubicar-hi el Parlament de Catalunya fins a l'actualitat. Durant la Guerra Civil i fins al 2004 va ser el Museu d'Art.



El Parlament de Catalunya, en una imatge d'arxiu. Foto: Sergio Pazino/Parlament.

La Cascada monumental

El projecte original del parc de la Ciutadella dissenyat per Josep Fontserè l'any 1872, preveia l'existència d'un dipòsit d'aigua camuflat per una muntanya de terra en un extrem del parc. Tanmateix, l'any 1874 el mestre d'obres va rebre l'encàrrec de construir en el mateix indret una font de petites dimensions i sense rellevància pel conjunt del parc.

Les dimensions de la font encarregada es van anar engrandint fins a arribar a ser la Cascada Monumental que es coneix avui dia, situada a la zona del jardí romàntic del parc i a la qual s'hi arriba per camins sinuosos. Les obres es van iniciar l'any 1875 i l'any 1888 s'hi va col·locar el conjunt escultòric.

La Cascada monumental. — 48h Open House Barcelona

El Dipòsit d'Aigües

Dipòsit amb capacitat per a 30 milions de litres d'aigua. En episodis de pluja forta, l'aigua s'emmagatzema per tal de retenir-la i desguassar-la de manera controlada fins a arribar a la depuradora, i així evitar possibles inundacions al carrer i reduir els abocaments a la platja. Normalment està tancat al públic, però aquests dies està obert amb motiu del 48h Open House BCN.