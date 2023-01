Els racons més romàntics de Barcelona per fer plans en parella

Per trencar el ritme del dia a dia és necessari fer plans diferents i variats. Sortir de casa no sempre és fàcil, però si tenim la motivació d'un lloc nou per descobrir resulta més senzill aixecar-nos del sofà. Avui us portem un recull de llocs romàntics de Barcelona que heu de conèixer amb la vostra parella. Hi ha opcions per a tots els gustos: passejos sota l'enllumenat de Nadal, vistes panoràmiques, sopars de categoria o jardins per perdre's i desconnectar.

Caminar sota les llums del centre

En època de Nadal, un dels plans que sí o sí has de fer algun dia si tens parella és passejar sota els llum nadalencs del Passeig de Gràcia i el Portal de l'Àngel. Aquest any han desaparegut les tradicionals llums en forma papallones que il·luminaven el centre de Barcelona, i en el seu lloc s'hi ha instal·lat unes estrelles de 12 puntes que emulen la torre de la Verge Maria de la Sagrada Família.

L'horari d'encesa dels llums és a partir de les 17.30 hores i fins la nit, però et recomanem que t'hi apropis al vespre, que és quan hi ha més ambient perquè les botigues encara estan obertes.



El Petó de Fontcuberta

El món neix en cada petó, de Joan Fontcuberta, és un mosaic molt romàntic que està amagat al centre de Barcelona. Sembla que el rebombori dels vehicles no permeti un lloc màgic com aquest, però davant d'El Petó el món sembla que s'aturi. Situat a la Plaça d'Isidre Nonell del districte de Ciutat Vella, en una cantonada a tocar de la Catedral de Barcelona, podem trobar una paret on hi ha enganxats varis milers de rajoles que conformen un fotomosaic amb imatges que responen al concepte de "llibertat".

Si ens allunyem, totes aquestes imatges dibuixen un gran retrat on s'hi veuen dos llavis besant-se apassionadament. És un lloc ideal per fer-nos una fotografia amb la parella, emulant el petó del mosaic.En total, el mural està conformat per 80 columnes de 50 files de rajoles, el que suma 3,8 metres d'alt i 8 de llarg.

El Petó de Fontcuberta. — Ajuntament de Barcelona

Una cita a la platja

Quan no és estiu, la platja de Barcelona es pot convertir en un lloc molt romàntic per compartir una estona en parella. Lluny de la massificació de les èpoques més caloroses, si baixeu fins la platja podreu seure a la sorra i sentir el soroll del mar. Perquè l'experiència sigui completa, assegureu-vos de treure-us les sabates per tocar amb els peus l'aigua fresca, i de portar alguna cosa per picar mentre contempleu l'horitzó.

Si seguiu el passeig marítim en direcció Llobregat podeu arribar fins l'Hotel W fent una caminada molt agradable, i després podeu satisfer els vostres paladars amb una gran oferta gastronòmica a la vora de la platja. És un pla senzill i sense grans costos, però té molt bon resultat!



Els búnquers del Carmel

Els búnquers del Carmel són en realitat una bateria antiaèria construïda durant la Guerra Civil espanyola. Tot i així, són un espai molt més que privilegiat per a les parelles que busquin una bona fotografia, perquè des d'allà dalt es pot gaudir d'una excel·lent vista panoràmica de 360º de Barcelona. Podeu pujar-hi a peu, us ho recomanem, però també hi ha transport públic fins gairebé la part més alta del turó del Carmel.

Des de ja fa uns anys, l'Ajuntament de Barcelona va recuperar i restaurar part dels búnquers del Carmel perquè poguessin formar part del Museu d'Història de Barcelona, però aquesta dignificació ha massificat l'espai. Per tant, si us agrada l'ambient us recomanem que hi aneu un vespre a veure la posta de sol, però si voleu gaudir de les vistes en silenci millor que hi pugeu fora de les hores punta.



Terrasses amb bones vistes

Un sopar o un còctel en una terrassa d'hotel és una activitat molt més que romàntica, i Barcelona és el lloc perfecte per fer-ho. La seva gran oferta d'hotels cèntrics amb bones vistes fa que aquest pla sigui sempre un encert per sorprendre a la parella. Si us agrada regalar-vos sopar d'alta gamma, sempre podeu baixar al centre de la ciutat i sopar al Majestic o al Somni Restaurant de l'hotel The One.

Ara bé, si preferiu opcions més econòmiques us recomanem que visiteu el Xalet, situat a la part alta de Montjuïc, el Xup Xup, amb una terrassa a tocar de la sorra de la platja, o al Mirabé, amb unes vistes immillorables de la ciutat des de sota el Tibidabo.



El Parc de la Ciutadella

El Parc de la Ciutadella és una bona opció per fer plans en parella. La seva gran extensió permet fer moltes activitats diferents, adaptables als gustos de tothom. Si seieu a la gespa, podeu gaudir d'un pícnic deliciós, i després podeu estirar-vos sobre el verd per contemplar els núvols i deixar volar la imaginació. Si sou grans esportistes, us animem a fer la volta sencera al parc, ja sigui corrent, caminant o en bicicleta, i finalment relaxar-vos fent una mica de ioga en un racó apartat.

Grups de persones fent pícnics al Parc de la Ciutadella. ACN.

Per als amants dels animals, esteu al costat del zoo de Barcelona! I si us agrada l'aigua i voleu desconnectar, no podeu marxar sense haver llogat una barqueta per relaxar-vos al vostre ritme fet una volta pel llac, com si fóssiu en una pel·lícula. També teniu la opció de passejar per la vora de l'aigua, observant els ànecs i ocells que hi viuen.

Els Jardins de Miramar

Els Jardins de Miramar, situats al turó de Montjuic, són una bona alternativa per escapar-se amb la parella del soroll de la ciutat. En aquests jardins centenaris de l'any 1923 hi trobareu un espai de calma i desconnexió, i podreu passejar entre les escultures i els camins que marquen els arbres. A la part central dels jardins hi trobareu tres estàtues femenines: Fertilitat, de Josep Clarà, i Serenitat i Pomona, de Pablo Gargallo.

Aquests jardins van ser construïts en motiu de la Exposició Universal de Barcelona, l'any 1929, i estan situats a la part baixa de Montjuïc. Tenen una vista panoràmica espectacular de Barcelona, amb el port en primer terme, i són un racó molt encertat pels que busquen desconnexió a la vora de casa.



Parc del Laberint d’Horta

El Laberint d'Horta és un racó molt especial a Barcelona, però costa una mica de trobar per aquells qui no coneixen la zona. Ubicat en una vessant de la serra de Collserola s'hi amaga el Parc del Laberint d'Horta-Guinardó, els jardins més antics de la ciutat, ara convertits en museu. Entre l'extens recorregut del parc hi podreu observar escultures i palauets que ens deixen un gran dubte: es tracta d'un jardí neoclàssic o romàntic?

Al bell mig del jardí-museu i sota les escales que enfilen el mirador hi ha la joia de la corona, el laberint que condueix a la font central. Aconseguireu reoldre'l? Diu la llegenda que si en arribar al centre del laberint un no troba el cor que el parc li ha robat, li ha de demanar a l'escultura d'Eros on el pot recuperar.