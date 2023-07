L'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona exposa dibuixos inèdits fets per infants durant la Guerra Civil

L'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona ha inaugurat l'exposició L'Arxiu en guerra. La Casa de l'Ardiaca i la Sala de Lectura per a Infants durant la Guerra Civil. La mostra presenta per primera vegada els dibuixos que centenars de nens barcelonins van fer durant els primers mesos de la Guerra Civil Espanyola a la Sala de Lectura per a Infants creada en aquest equipament.

L'exposició estarà oberta al públic fins al 4 de novembre i té per comissaris l'historiador Daniel Venteo i la bibliotecària de l'Arxiu Maria Messeguer. Va ser ella qui va fer la descoberta dels dibuixos dels infants, guardats durant dècades a la caixa número 26 de la documentació administrativa de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

L'any 1936, després de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, l'Arxiu va impulsar una iniciativa singular i capdavantera. Es va proposar pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic sobre els nens a través d'impulsar aquesta sala de lectura infantil.

Amb bona part de les escoles tancades, l'Arxiu dirigit per Agustí Durant i Sanpere va habilitar part de les instal·lacions de la Casa de l'Ardiaca per crear aquest lloc. Segons les seves paraules, pretenia ser un espai on divertir-se fullejant les col·leccions de llibres de coneixements i de literatura infantil i juvenil de l'Arxiu.

La Sala de Lectura per a Infants va funcionar entre els mesos de setembre de 1936 i febrer de 1937, quan l'inici dels bombardeigs feixistes sobre Barcelona posava en perill la integritat dels nens. Les revistes i llibres que llegien i els dibuixos que van fer a partir de la seva consulta i lectura van quedar salvaguardats entre la documentació administrativa de la gestió de l'Arxiu Històric de la Ciutat. Ara veuen la llum per primer cop des d'aquell moment.