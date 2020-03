170.000 persones es baixen l'app de Salut per fer seguiment dels símptomes del coronavirus

A les set de la tarda d'aquest dijous 170.000 persones s'havien baixat ja l'app del Departament de Salut per fer seguiment dels símptomes del coronavirus. L'app es va presentar aquest dimecres i en només un dia de posada en marxa ja ha superat les 100.000 descàrregues. L'aplicació s'anomena 'StopCovid19Cat' i està integrada en el Servei Català de la Salut (CatSalut) per relacionar les dades que s'hi entrin amb la informació prèvia del pacient. Els ciutadans poden informar del seu estat de salut sense haver de sortir de casa i permet activar l'atenció primària o, per als casos greus, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Es considera una eina fonamental per evitar el col·lapse de les comunicacions d'urgència mèdica com és la línia telefònica 061 i especialment interessant per l'ús de casos lleus i alliberar l'atenció telefònica per la gent gran que té una major vulnerabilitat davant la pandèmia.

A més de permetre el seguiment de les persones que presentin símptomes compatibles amb els que causa el coronavirus i activar si és necessari l'atenció primària o, per als casos més greus, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), l'app també serveix per generar informació per tenir "un major coneixement" sobre com es comporta la pandèmia i com evoluciona de forma local, va explicar la directora de l'Àrea de Ciutadania, Màrqueting i Innovació del CatSalut, Rosa Romà.

Els ciutadans es poden descarregar l'app al dispositiu mòbil i, després de registrar-se, poden informar sobre el seu estat de salut sense haver de sortir de casa i mantenint el confinament. Les persones que presentin algun símptoma específic de Covid-19 -febre, tos, dificultat respiratòria, malestar general, ...- poden respondre un test i l'eina els proporciona la informació que puguin necessitar.

Dades encriptades

Les dades que bolca l'aplicació estan encriptades i permeten "elaborar un perfil de pacient segons la seva simptomatologia", destaca Romà. Els usuaris hauran d'indicar el número del carnet del CatSalut per relacionar totes les dades amb la informació prèvia com a pacients; per exemple, amb possibles patologies prèvies o si estan embarassades o en procés de postpart.

El sistema de Salut rebrà aquesta informació i, en el cas de les persones que es trobin en estat lleu però en situació de risc, i en el de les persones en estat greu, s'activaran diferents dispositius sanitaris, com el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) o l'atenció primària, per poder atendre els pacients de forma adequada, indiquen des del Departament de Salut.



La consellera de Salut, Alba Vergés, confia que l'aplicació permetrà "fer una bona gestió" de l'estat de salut de cada persona i donarà una informació "cabdal" a nivell poblacional sobre el comportament del virus per poder prendre les "millors decisions d'intervenció".

Aquesta app ha estat desenvolupada amb la col·laboració entre TIC Salut -empresa pública promotora de la transformació digital en l'àmbit de la salut-; la Direcció de sistemes del CatSalut; l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i moltes empreses que durant aquests dies han estat treballant amb el Departament de Salut en diferents projectes fins a tirar endavant aquesta eina.