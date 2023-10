El 2023 va camí a convertir-se en l'any més càlid de la història després d'un setembre de rècord. Així ho indica el darrer informe de l'Observatori Copernicus publicat aquest dijous, que situa la temperatura a nivell global entre els mesos de gener i setembre 0,5 graus per sobre la mitjana entre els anys 1991 i 2020; i 1,4 graus per sobre la mitjana preindustrial, entre 1850 i 1900. Fins a 0,05 graus més respecte al mateix període de 2016, l'any que ostenta el rècord.

La calor que s'ha detectat aquest mes de setembre ha estat "la més anòmala" de la història

El setembre d'aquest 2023 ha estat el més càlid de la història amb una temperatura mundial de 16,38 graus, una diferència de 0,93 graus per sobre el període 1991-2020; d'1,75 graus respecte a la mitjana preindustrial i de 0,5 graus per sobre el setembre de 2020.

Catalunya ha tancat un dels setembres més càlids de les últimes dècades, sobretot pel que fa a les àrees del Pirineu i Prepirineu, i especialment a les parts més elevades del Pirineu occidental i la Vall d'Aran. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) recull que en aquests indrets les temperatures van superar un 2,5% la mitjana climàtica. Els pics de calor més intensa es van registrar entre els dies 3 i 5, quan es va arribar al rècord de temperatura màxima a 5 de les 115 estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA): Garraf, Baix Penedès, Alt Camp i Tarragonès.



L'Observatori Copernicus conclou que la calor que s'ha detectat aquest mes de setembre ha estat "la més anòmala" de qualsevol any des que es fan reculls de dades. Per la directora del servei sobre el canvi climàtic del centre, Samanta Burgess, les dades impulsen aquest 2023 cap al "dubtós honor" d'ocupar el primer lloc en rècord de temperatures. I tot plegat a dos mesos de la celebració de la COP-28.

La temperatura del mar continua a l'alça

A Europa la situació ha estat similar, ja que aquest darrer mes de setembre ha sigut el més càlid de la història. Segons Copernicus, la temperatura al Vell Continent ha sigut 2,51 graus superior a la mitjana d'entre 1991 i 2020 i fins a 1,1 graus més alta que el 2020, quan es va registrar el setembre més càlid de la història.

La forta calor també s'ha fet notar a la superfície del mar, on les temperatures han assolit els 20,92 graus, un nou rècord per un mes de setembre i la segona xifra més alta mai registrada, només per darrere de l'agost de 2023.