El 40% dels edificis públics de la Generalitat tindran plaques solars a finals del 2024

El 40% dels edificis de propietat o ús de la Generalitat tindran plaques solars a finals del 2024. Per fer-ho possible, el Govern ha aprovat transferir 58,9 milions a l'Energètica -l'empresa pública d'energia- perquè inverteixi en noves instal·lacions fotovoltaiques en cobertes de centres educatius, sanitaris i comissaries, entre d'altres. També ha autoritzat la cessió de les instal·lacions que ja s'han construït i que generen un total de 17 MW de potència.

Es preveu que d'aquí a dos anys es multipliqui fins a 77 MW la capacitat de les plaques a les cobertes públiques. D'aquesta manera, a finals del 2024, les instal·lacions produirien el consum de fins a 600 edificis de la Generalitat, o el que seria el mateix, el 25% del consum de l'administració catalana, sense comptar tots els ens adscrits.

L'excedent que es generi se cedirà gratuïtament a clients vulnerables que tinguin un bo social elèctric

L'energia renovable produïda es destinarà a cobrir les necessitats de l'espai en concret i d'altres ens públics depenents de la Generalitat. L'excedent que es generi se cedirà gratuïtament a clients vulnerables que tinguin un bo social elèctric i que visquin a dos quilòmetres a la rodona de l'edifici públic en qüestió. L'objectiu de l'Executiu de cara al 2030 és cobrir de plaques solars els sostres de tots els seus immobles, i generar fins a 250 MW de potència.

Amb aquest acord, el Govern unifica la gestió de la generació renovable en edificis de propietat o ús de la Generalitat. Així doncs, a partir d'ara, serà l'Energètica qui gestionarà les plaques solars que ja funcionen a 120 edificis públics. En aquest cas, l'ens només cobrarà el cost de manteniment de les plaques. En canvi, els recursos de les instal·lacions que s'hagin de fer de zero es comercialitzaran a uns 60 MW/h, un preu que se situa un terç per sota del preu de mercat de l'any passat.

Vies d'ingressos de l'Energètica

La generació d'energia a les teulades no serà la única via d'ingressos de l'empresa pública, que també aspira a gestionar una desena de centrals hidroelèctriques un cop expirin les concessions i també instal·lar parcs sobre el terreny. En aquest cas, espera assumir la gestió d'alguna central hidroelèctrica com la de Can Trinxet, on la concessió finalitza el juliol del 2024, i la de la Colònia Llaudet, que actualment està en mans de l'Incasol i es troba en desús.