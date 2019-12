El bisbe de Solsona, Xavier Novell, ha revelat que entre les dècades dels 50 i els 70 del segle passat, dos capellans de la diòcesi van abusar de vuit menors. Aquesta ha estat la conclusió de l'oficina d'atenció a les víctimes sexuals que el bisbe va convocar a principis d'aquest any després que es coneguessin diversos casos d'abusos a menors de clergues a Catalunya.



La comissió ha dut a terme una investigació interna que ha analitzat arxius dels càrrecs eclesiàstics des de 1930. Novell ha demanat perdó en unes declaracions difoses per Catalunya Ràdio, i ha instat els membres de l'Església a "fer-se càrrec del dolor i del silenci asfixiant que les víctimes han hagut de patir": "Condemno rotundament els abusos sexuals a menors perpetrats per dos clergues diocesans difunts, que les investigacions de la delegació de protecció de menors ha identificat i demano perdó sincerament a totes les víctimes".

Segons ha explicat Novell, la investigació interna ha analitzat quatre casos i, fins ara, se n'han resolt tres, sense revelar la identitat de les víctimes. Tampoc ha donat a conèixer el bisbat el nom dels dos capellans, morts de fa anys.



Novell s'ha posat a disposició de qualsevol nova informació que pugui arribar i ha ofert el mail abusos@bisbatsolsona.cat per posar-s'hi en contacte: "Ofereixo ajuda a totes les víctimes, disponibilitat a escoltar i a atendre noves revelacions o denúncies i manifesto una vegada més el nostre compromís per fer d'aquest bisbat un lloc segur per als infants i els adults vulnerables".



Aquests casos se sumen als coneguts el gener d'aquest 2019, quan es van denunciar diversos casos d'abús sexual a infants al Monestir de Montserrat i a altres institucions eclesiàstiques, com la parròquia de Vilobí d'Onyar.