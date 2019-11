Els acampats a la plaça Universitat marxen en mig d'acusacions creuades entre participants

L'acampada de la plaça Universitat ha emès un comunicat amb el qual han anunciat la decisió de retirar-se: "Més de 400 joves que havíem iniciat el projecte vam decidir posar fi a l'Acampada i apostar per treballar per l'autodeterminació i un futur digne a cada barri del país". Segons explica el text, s'haurien generat tensions durant l'assemblea general de dimecres i dijous per part de "persones adultes amb actituds impositives" i "intimidatòries" cap a altres acampats: "Alguns d'aquests grups, de forma unilateral, van prendre decisions com la creació de trinxeres, actuar de forma encaputxada o amb actituds impròpies d'una acampada feminista".

📝 Comunicat de l'Acampada Plaça Universitat

✊🏼 La #Generació14O segueix dempeus, ens veiem als carrers! pic.twitter.com/5TBhEfmoyc — Acampada Plaça Universitat #Generació14O (@AcampadaUni) November 9, 2019

Al comunicat, el perfil oficial de l'Acampada assegura no haver pogut arribar a una decisió unànime en el transcurs d'aquestes reunions obertes, i haver pres la decisió divendres a la tarda entre un grup de 400 persones precursores d'aquesta mobilització.



A aquest comunicat, però, li ha sortit un contracomunicat per les xarxes, firmat sota el perfil "Assemblea Plaça Uni", d'alguns acampats que no estarien d'acord amb la decisió de marxar de la plaça: "Durant el dia d'avui hi ha hagut un intent de desconvocatòria interna de manera no assembleària. És per això que ens desvinculem de totes les xarxes socials que fins ara ens han representat".

🔴⚠️ COMUNICAT URGENT pic.twitter.com/E37dTToT9r — Assemblea Plaça Uni (@assembleapluni) November 9, 2019

A banda de seguir amb l'acampada, els firmants asseguren que la decisió de desconvocar parteix d'un "boicot electoralista" per part d'algunes organitzacions polítiques juvenils: "El dijous, la filtració d'unes directrius internes d'una de les organitzacions infiltrades entre les activistes acampades provoca una assemblea extraordinària per avaluar el moment d'urgència, després d'una decisió unilateral i partidista que pretén boicotejar i menyscabar una lluita sentida i legítima", asseguren.



Les acusacions no es queden aquí i assenyalen les organitzacions Jovent Republicà i Arran d'haver "robat" una caixa de resistència. Per altra banda, l'organització Alerta Solidària ha fet un tuit agraint les donacions de l'acampada per a les causes antirepressives que porta l'entitat. Fonts d'aquestes organitzacions asseguren que en cap cas s'han lucrat dels diners recol·lectats i que es destinaran a causes antirepressives, tal com s'havia anunciat. A més, assenyalen que un grup de persones acampades ha provat d'agafar el control de l'acció, fins i tot, quedant-se amb alguns recursos "amb l'ús de la força".

El Tsunami instal·la el punt de l'acte central a Universitat

La jornada de reflexió a les portes de les eleccions d'aquest diumenge quedarà marcada per les convocatòries del Tsunami Democràtic. Tal com ja van anunciar dies enrere, la plataforma ha fet una crida a organitzar actes de "caràcter polític, social i cultural", i segons assegura per xarxes socials la ciutadania ha respost amb la convocatòria de fins a 300 actes.



Només ho aconseguirem amb #LaForçaDeLaGent! A Barcelona primer objectiu aconseguit: escenari muntat. Ara so i llums. Necessitem molta gent a Gran Via davant l'edifici de la UB. 📣🌊



Avui #9N tothom a les places i carrers d'arreu del territori! pic.twitter.com/kd4ocvScsh — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 9, 2019

El punt central de la jornada havia de ser la plaça Catalunya, quan a les 16.00 h la plataforma havia previst una tarda de concerts, però des d'aquest divendres a la nit el focus s'ha traslladat cap a la plaça Universitat de Barcelona, entre Gran Via i Balmes on des de les 11.00 h s'està muntant un escenari. Al cartell de la concentració hi ha confirmades actuacions dels grups Els Amics de les Arts, Ebri Knight, Gertrudis o Joan Rovira, entre d'altres.



A més, també s'han fet accions i actes a altres punts de Catalunya, com ara la concentració de gent gran a Reus o el tall a la frontera del Pertus. Al barri de Nou Barris, a Barcelona, diverses organitzacions i plataformes han convocat una sèrie d'actes durant tota la jornada per recaptar fons per als detinguts i empresonats dels darrers dies, així com per altres causes obertes contra activistes socials.



Els actes se celebren un dia després que la Junta Electoral Central desestimés prohibir les convocatòries impulsades per la Plataforma, en considerar que no té competències per prohibir "de forma prospectiva i amb caràcter general" els actes i manifestacions.