L'acord de Govern entre ERC i Junts ha quedat segellat amb la compareixença conjunta del presidenciable republicà, Pere Aragonès, i el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, que inclou una entesa per formar un Executiu de coalició. Ambdós polítics independentistes han escenificat el pacte en una roda de premsa en la qual, més enllà d'anunciar el repartiment de cadires, han afirmat haver trobat una fórmula per "combinar" i "comptabilitzar" les diferències estratègiques independentistes que representen ambdós espais. Destaca l'assumpció de Junts de la taula de negociació, així com l'adopció per part d'ERC d'un espai de l'independentisme per arribar a consensos estratègics, en el qual el Consell per la República podria tenir un paper destacat.



Segons ha explicat Aragonès, l'acord proposa "la creació d'un espai a cinc", compost per les tres formacions independentistes i les dues entitats socials independentistes "més representatives", l'ANC i Òmnium Cultural. El vicepresident en funcions ha assegurat que aquest espai estarà "en coordinació amb el Consell per la república" mentre la institució liderada per Carles Puigdemont "porti a terme els treballs per reformular-se des del consens i pugui acollir aquest espai de direcció independentista".



"Ens dotarem d'òrgans de decisió col·legiada i estratègica on tothom ens puguem sentir còmodes, respectant el pes de les institucions catalanes", ha dit. En aquesta línia, Sànchez ha afirmat que el Consell mai ha volgut sobreposar-se a les institucions catalanes: "El Consell per la república no ha pretès mai instal·lar cap tutela al president".



D'altra banda, Sànchez ha assegurat de manera taxativa que Junts compartirà la iniciativa de la taula de diàleg amb el Govern espanyol "amb lleialtat": "La taula de diàleg és una proposta que ERC ha abanderat i que Junts assumeix". "Estem convençuts que la negociació és una fita important, i que també la confrontació serà necessària", deia el líder de Junts. Aragonès afegia que el pacte amb Junts, així com ho feia el pacte amb la CUP, inclou una fiscalització dels avenços de la taula de diàleg: "Al cap de dos anys es farà una avaluació sobre els resultats que ha donat". El líder republicà ha assegurat que els permet treballar "perquè les negociacions funcionin" i preparar-se "per si no funcionen".



"Hem assumit que pertocava a ERC liderar aquest procés, i també assumim que la seva mirada estratègica havia de tenir recorregut, de la mateixa manera que ells han acceptat la nostra mirada estratègica té recorregut", ha afirmat Sànchez, en un reconeixement cap al lideratge dels republicans del qual se n'ha dubtat diversos cops. Sànchez ha explicat que l'entesa "no només inclou dues mirades" diferenciades sobre quina ha de ser l'estratègia de l'independentisme, sinó que "combina" i les aproxima per fer possible.



Després que es constatés una gran distància entre tots dos partits, Aragonès ha assegurat que "han pogut invertir hores per superar els esculls" i evitar una nova data electoral: "La ciutadania i nosaltres mateixos no ho hauríem acceptat". Sànchez ha afegit que l'executiva de Junts ja ha ratificat el pacte i que només els queda el vistiplau de les seves bases. En el cas improbable que no s'assoleixi, investiran Pere Aragonès com a president sense acord per conformar Govern per tal d'evitar una repetició electoral. Aquest vespre Junts donarà a conèixer la pregunta que les bases votaran entre dimarts al vespre i dimecres.

ERC assumirà Interior i Junts Economia

Amb el pacte d'investidura es compleix la demanda de Junts, que condicionava la investidura a fixar prèviament la seva participació en el Govern

ERC assumirà la Conselleria d'Interior en el nou Govern de coalició amb JxCat. Serà la primera vegada que Esquerra es faci càrrec d'aquesta conselleria, fins ara en mans del conseller de JxCat Miquel Sàmper, i sempre governada per polítics convergents i de les formacions hereves d'aquest espai des del Govern d'Artur Mas.



Junts, probablement Elsa Artadi, assumirà la vicepresidència econòmica del Govern, en la qual també recaurà la gestió més directa dels fons europeus per la recuperació després de la crisi de la Covid-19 mitjançant la Direcció General de Promoció Econòmica. Tot i això, Aragonès ha matisat que es constituirà una Comissió Interdepartamental "que vetllarà per la governança dels fons Next Generation", formada per tots els membres del Govern i alguns alts càrrecs acreditats "per la seva especialitat" en matèries d'interès.



També queda sota el paraigua dels de Jordi Sànchez la cartera de Salut, protagonista durant l'any de la gestió de la pandèmia, amb el fins ara secretari de Salut Pública i director de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, al capdavant si es compleix l'anunci efectuat durant la campanya electoral. Un altre dels esculls republicans, la conselleria d'Afers Socials presidida fins ara pel conseller Chakir El Homrani, anirà a càrrec de Junts. Justícia també tornarà a quedar dirigida per Junts després de perdre-la el 2015, així com Investigació i Universitats, que es desprèn del departament d'Empresa. El partit mantindrà la conselleria de Polítiques Digitals, fins ara amb Jordi Puigneró al capdavant.



Per la seva banda, Agricultura i Acció Climàtica es fusionen i aniran a les mans d'ERC, els quals també mantindran la conselleria d'Educació, ara amb Josep Bargalló com a conseller. La conselleria d'Empresa i Treball també anirà a parar a mans republicanes, després d'una reestructuració que agafa les competències del món laboral per separar-les d'Afers Socials i ajuntar-les amb Empresa. Així mateix, els republicans dirigiran la conselleria de nova creació Feminismes i Igualtat, una de les promeses del partit en campanya, i agafaran el lideratge de Cultura, en mans de l'espai de Junts des de 2015.