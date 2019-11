La Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona s’han alineat per aprovar els respectius pressupostos, després d’acumular anys de pròrrogues dels comptes. En la primera reunió del mandat de la comissió mixta Ajuntament – Generalitat, tant el primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, com la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, s’han emplaçat en públic perquè tirin endavant els comptes a les dues bandes de la plaça Sant Jaume.



La reunió també ha servit perquè la Generalitat hagi donat el vistiplau a tirar endavant el recàrrec a la taxa turística, que va aprovar el ple de Barcelona del setembre. El recàrrec permetrà que la taxa arribi a fins a quatre euros per turista i nit. Ara bé, perquè es converteixi en una realitat a partir de l’any vinent cal que el Parlament aprovi els pressupostos de la Generalitat i la llei d’acompanyament, on s’incorporen les modificacions fiscals. En aquest sentit, Budó ha detallat que de moment abordarà la qüestió un grup de treball.



En canvi, no hi ha hagut acord sobre el finançament de les escoles bressol, on l’Ajuntament reclama que la Generalitat aporti un terç del que costa cada plaça, com estableix la llei. La consellera del Govern, però, s’ha limitat a comentar que l’executiu autonòmic preveu una línia de finançament per a les escoles bressol als nous comptes. Finalment, ambdues parts han coincidit a assenyalar que el deute de la Generalitat a l’Ajuntament s’ha reduït, si bé discrepen en les xifres. El 2015 s’elevava a 100 milions i ara estaria entre els 25,2 milions que ha comentat Collboni o els 33 que ha dit Budó. Sigui com vulgui, per resoldre totes les qüestions és evident que les dues administracions necessiten tirar endavant els comptes, un fet que pot facilitar que ERC validi els de l’Ajuntament i que els comuns facin el mateix amb els de la Generalitat.



D’altra banda, ambdues administracions han acordat una declaració conjunta per reclamar que el diàleg i la negociació siguin els instruments per trobar “solucions polítiques al conflicte polític existent”.