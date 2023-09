Albert Pla tocarà el 7 d'octubre a la Sala Apolo amb la Surprise Band, el seu nou conjunt

El cantant Albert Pla actuarà el 7 d'octubre a la Sala Apolo de Barcelona al costat del seu nou conjunt, la Surprise Band. Formada per Diego Cortés a la guitarra flamenca; Judit Farrés als teclats i samplers; Sara Sambola, Cristina López i Ana Brenes -integrants del grup La Prenda Roja- als cors, i Belén Martí Lluch com a ballarina, l'acompanyen en la nova aventura musical.

Pla i la Surprise Band revisaran, entre d'altres, els èxits de l'àlbum Veintegenarios en Albuquerque, treball de l'artista de Sabadell que acaba de complir 25 anys.

Any cinematogràfic

Albert Pla and The Surprise Band s'ha estat gestant durant aquest darrer any, que també ha estat molt cinematogràfic per l'artista. Pla ha participat amb un paper protagonista a la nova sèrie de Los Javis, La mesías, que s'estrenarà a finals de mes al festival de Sant Sebastià, i durant l'estiu ha tingut tres rodatges simultanis: El Hoyo II, de Galder Gaztelu-Urrutia, Escapo, de Rodrigo Cortés i Vintage, de Brutal Media i TV3.

Fa només unes setmanes, Pla va estrenar a la televisió pública argentina Soñadores, una sèrie d'animació per a nens basada en la seva cançó Soñadora.