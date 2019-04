Alcaldes i representants de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) han comparegut aquest dimecres des de Madrid per mostrar el seu desacord amb les declaracions d'agents estatals de policia al judici de l'1-O. En una roda de premsa al centre cultural Llibreria Blanquerna, l'alcalde de Sallent i president de l'ACM, David Saldoni, ha dit que els testimonis dels cossos espanyols són "distorsionades i falses": "Es posa en qüestió la paraula i credibilitat dels ajuntaments, mentint sobre què va passar a molts municipis catalans", ha dit.



Sallent ha afirmat que "vam quedar petrificats per les declaracions al Tribunal Suprem" i ha reiterat el seu suport al referèndum de l'1 d'octubre: "Reivindiquem que les urnes són sempre la solució davant qualsevol demanda democràtica, mai el problema". Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, també present a l'acte, ha rememorat els fets viscuts a la ciutat, la qual ha dit que "va ser especialment atacada i represaliada", amb quasi 200 ferits dels més de 1.000 que es van registrar. "El relat que fan tots els agents de seguretat de l'estat és inventat i fals, i no m'ho han d'explicar a mi perquè jo ho vaig viure", ha reiterat Madrenas.



A l'acte, també hi ha assistit el tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, qui ha expressat sentir-se "indignat": "Els ajuntaments que vam rebre violència policial ens sentim indignats perquè estem escoltant moltes mentides dels responsables policials i polítics d'un operatiu vergonyós". Asens ha qualificat el relat d'aquests testimonis de "fantasiós I tergiversat" i ha denunciat que només té com a objectiu "reescriure la història dels nostres municipis".



Per la seva banda, l'alcalde de Callús, Joan Badia, qui va ser agredit durant l'1 d'octubre, ha tingut l'oportunitat de replicar alguns dels testimonis que l'han citat el seu judicial: "M'han dolgut, sobretot, les mentides, perquè en una declaració de la Guàrdia Civil van arribar a dir que jo havia ensopegat i m'havia llançat contra l'escut policial. I es pot veure a les imatges que és una mentida pura", ha dit.

Ambient "cívic, pacífic i democràtic"

Amb aquesta compareixença, els alcaldes de l'ACM també han volgut reiterar que els manifestants de l'1 d'octubre van mantenir un comportament "cívic, pacífic i democràtic" i que la violència va venir per part dels cossos policials que van intervenir. L'acte s'ha presentat sota l'eslògan "La veritat de l'1 d'octubre" des de la capital espanyola, seu del Tribunal Suprem on es desenvolupa el judici al procés.



A l'acte hi han assistit també l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, l’alcalde de Callús, Joan Badia; l’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Gil Arisó; l’alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió; l’alcalde de Vilabella, Joan Maria Sanahuja; el regidor de Tallada d’Empordà, Antoni Fernández; l’alcalde de Dosrius, Marc Bosch, i l’alcaldessa de Garrigàs, Pilar Bosch.