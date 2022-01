"És un negoci a base de quilos. Si poden matar 5.000 porcs al dia no en mataran 2.000". Josep Campoy fa anys que pateix el soroll i la pudor de l'escorxador Mafriges, que té a tocar de casa. Està convençut que l'ampliació voldrà dir més producció i, per tant, més pudors i més soroll i, per això, s'hi oposa frontalment. Juntament amb un grup de veïns volen portar l'ampliació del negoci al jutjat contenciós perquè creuen que no s'ha seguit el procés adequat. "Estem indefensos. Sentim que l'Ajuntament no ha estat al costat dels veïns i protegeix l'empresa", subratlla Montse Ferrers, portaveu de la plataforma Vall del Ges. L'empresa però, assegura que l'ampliació no és per produir més i l'Ajuntament defensa que s'ha seguit el procés correcte.



Els veïns de Mafriges asseguren que les molèsties són constants, de dia i de nit. És el cas de Maite Falsadet, qui assegura que pateix molt soroll de camions i fortes pudors de sang i d'amoníac. Farts de tot això, no es creuen la versió de l'empresa, que assegura que l'ampliació de les instal·lacions només servirà per habilitar un espai de zones blanques i, per tant, no suposarà incrementar la producció. Lamenten el procés d'aprovació de les obres i denuncien que l'Ajuntament ho ha tirat endavant sense tenir-los en compte. "No han respost a les nostres al·legacions", lamenta Montse Ferrers. Per això, estan decidits a portar el procés als tribunals i veuen el contenciós com l'última esperança per revertir l'impacte de l'escorxador. Per fer-ho, han engegat una campanya de micromecenatge per reunir els recursos econòmics necessaris.

L'Ajuntament diu que s'han fet tots els passos

De la seva banda, l'alcalde de Sant Vicenç de Torelló, Èric Sibina, remarca que aquest projecte d'ampliació ha seguit els passos que tocaven i que s'ha complert amb la normativa. Recorda que l'Ajuntament és qui té competència d'urbanisme en aquest projecte i que, qui ha de donar el vistiplau i el permís d'activitat és l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de la Generalitat, que serà qui els haurà de donar el permís. Fins que això no passi, afegeix, el consistori no podrà donar la llicència d'obres.



Els treballs que vol fer l'empresa s'inscriuen en un conveni signat el 2015 entre empresa i Ajuntament (anterior a l'actual equip de govern) on es preveuen tres fases, i també queda recollit en el POUM [pla d'ordenació urbanística municipal] que ha entrar en vigor recentment. "Ara l'empresa vol tirar endavant la primera fase, que preveu un creixement, no en matança, sinó traslladar la triperia que ara dona a la banda dels veïns i moure-la a la part de baix i fer una nova sala blanca en fred", detalla. El trasllat d'aquesta part específica del procés creu que és una "millora" perquè permetrà allunyar-la de les cases que estan a tocar i es reduiran les molèsties.



Sibina també subratlla que aquest és un escorxador que funciona des de fa uns 40 o 50 anys i que, el fet d'estar tant a prop de cases, genera molèsties. Creu que tothom és "lliure" de fer el que cregui necessari, com el que està fent la plataforma, però creu que l'oposició al projecte es correspon a un "grup reduït" de veïns.