L'1 d'octubre "vam reivindicar a ulls del món el nostre dret a l’autodeterminació. I no hi renunciarem mai. L’Estat ha de tenir clar que aquest procés és irreversible i que la independència de Catalunya és absolutament inevitable. L’1 d’octubre, també el 3 d’octubre, milions de catalans vam fer un pas que ja no té marxa enrere". És el missatge que ha fet arribar Oriol Junqueras a seguidors i militants del seu partit en un acte convocat a la localitat de Fonollosa (Bages), on el dia del referèndum La Guàrdia Civil va carregar amb força contra la població que volia votar.



El líder d'Esquerra Republicana (ERC), que s'ha adreçat als assistents amb un escrit llegit pel seu pare, Artur Junqueras, ha manifestat que aquell dia van aconseguir "el que molts pensaven que era impossible". "Vam votar. Vam fer el referèndum, malgrat la violència indiscriminada d’un Estat acorralat, enrabiat i ferit", "Ho vam canviar tot. Vam fer història", ha proclamat el vicepresident de la Generalitat que va destituir el Govern de Mariano Rajoy.



Junqueras ha afirmat que des de la presó és més conscient que el moviment independentista "no té aturador". "Som els que mai ens rendim, els que mai no ens cansem. I tornarem. I hi tornarem. Més forts que mai. I guanyarem", ha proclamat.

"Vindran nous octubres", ha pronosticat, "i cal estar preparats. Serem més. I més forts encara del que vam ser. Pacífics i determinats, si persistim, guanyarem", ha afegit el dirigent republicà.



Poc abans, el president del Parlament, Roger Torrent, havia afirmat que l'1 d'octubre "no pot ser només memòria", "no només un record". El referèndum d'aquell dia, segons ell, "ha de representar l'esperança de les noves generacions d'aquest país", "el camí que queda per recórrer", "la llavor de la victòria", "la base del futur". En el seu discurs Torrent ha fet una crida a la mobilització i a "tornar de nou al carrer".

I l'actual vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha posat l'accent en el que va representar l'aturada de país del 3 d'octubre, en la qual es va mobilitzar una part més que considerable de la societat catalana. Aquella jornada representa, segons ha dit el coordinador nacional d'ERC, "la majoria necessària" "Tornarem a sumar majories com les del 3 d'octubre", amb l'objectiu de crear "un nou Estat, per construir "drets i oportunitats per a tothom", ha afirmat.



Aragonès ha assenyalat a més que, "en un moment en el qual veiem com PSOE, PP i Cs utilitzen el 155 com una subhasta electoral, volem recordar que amb això l'independentisme no retrocedeix, qui fracassa són ells, perquè Pedro Sánchez no va guanyar a Catalunya, va guanyar ERC i tornarà a guanyar el 10N".