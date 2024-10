Aquests han estat els llibres en català més venuts durant la tornada a la rutina

Com cada mes, un informe del Gremi d'Editors de Catalunya -elaborat per la plataforma digital LibriData- enregistra la venda diària de llibres a més de 150 punts de Catalunya, entre llibreries i grans superfícies. Recollim els llibres en català més sol·licitats a les llibreries el mes que els nens han tornat a l'escola i els adults a la feina. Sens dubte un dels èxits d'aquest agost ha estat la col·lecció Blackwater, però també destaquen títols com Tots ocells o La colonia.

'Tots ocells'

Durant un viatge per aclarir els seus orígens, l'Eitan acaba ferit greument per un atemptat terrorista al pont Allenby. La seva parella, la Wahida, es veu obligada a avisar els pares del jove, d'origen jueu, que en el passat han deixat ben clar que no aproven la relació del seu fill amb la jove musulmana. És en aquest temps en suspens, mentre l'Eitan es debat entre la vida i la mort, que la guerra de les identitats fa acte de presència i s'inflama, amenaçant d'incendiar els protagonistes d'aquesta història. Quina responsabilitat tenim en el manteniment dels discursos de l'odi i com podem suportar l'herència de la violència que van viure els nostres avantpassats? Com un presagi, els ocells de la fatalitat ataquen el cor i la raó de tots els que carreguen el pes de la història a la consciència i lluiten per afrontar els traumes heretats dels seus pobles. Aquesta és la història que explica Wajdi Mouawad a Tots ocells (Periscopi).



La col·lecció 'Blackwater'

La saga Blackwater (Blackie Books) han estat sens dubte un dels èxits de l'estiu i també del retorn a la rutina. Les sis entregues recorren cinquanta anys a la vida d'una família de rics terratinents que són d'allò més estranys, amb les seves històries, les seves aliances i els seus maquiavèlics plans per aferrar-se al poder. Què s'amaga darrere dels Caskey? Lluites matriarcals de poder, sorpreses del destí, morts sobtades i els successos més inexplicables estan a punt de ser descoberts. Blackwater I. La Riada és la primera part de la saga matriarcal escrita per Michael McDowell. Dones poderoses que lluiten pel poder durant generacions.



'Matilde E.'

'Matilde E.'. — La Campana

La Martina, una estudiant de doctorat, investiga la vida de Matilde Escalas, una desconeguda compositora mallorquina de finals del segle XIX que va treballar amb Isaac Albéniz, Erik Satie i altres grans músics de l'època, i que sempre va viure a l'ombra del seu amant, Santiago Rusiñol.

Maria Escalas reconstrueix la història de la Matilde (La Campana), el retrat d'una dona que va viure el moment de més efervescència del modernisme en el rovell de l'ou cultural, a París, Mallorca i Barcelona, però que també va renunciar a la seva carrera i al seu talent per l'home de qui es va enamorar. Guardonada amb el Premi Ciutat de Palma 2023, la novel.la ens farà reflexionar sobre el lloc que han ocupat i ocupen les dones en la història de l'art i en la vida.

'La colònia'

'La Colònia'. — Edicions Periscopi

En Lloyd, un pintor que va de baixa, decideix passar uns mesos en una illa remota de la costa irlandesa per trobar la inspiració. Però no és l'únic que hi viatja: en Masson, un lingüista francès, duu quatre anys fent una tesi sobre la singularitat del gaèlic irlandès i n'és un protector ferotge. Les dificultats que tenen per conviure l'un amb laltre trasbalsen els habitants de l'illa, que hauran de fer-se valer davant dels prejudicis externs. És la història de La colònia (Edicions del Periscopi).





'Vetllar per ella'

'Vetllar per ella'. — Empúries

Tardor del 1986, en un monestir italià. El genial escultor Michelangelo Vitaliani, Mimo, exhala el seu darrer alè mentre els monjos el vetllen. Durant quaranta anys, però, hi ha viscut per «vetllar per ella». Ella és la seva darrera obra, una escultura pertorbadora que seguint les instruccions del Vaticà es guarda al monestir a recer de les mirades. Durant les seves últimes hores, en Mimo rememora la història de la seva vida, des dels orígens més humils fins a l'èxit artístic, però, sobretot, l'amistat amb la Viola, la independent, original i fantàstica Viola, l'única filla de la poderosa família Orsini. Des del seu encontre d'adolescents i tot al llarg de la primera meitat del segle XX, seran testimonis de l'ascens del feixisme a Itàlia i les convulsions de la Segona Guerra Mundial, destinats a perdre's i retrobar-se una vegada i una altra, lligats per una relació indefugible. És la història de Vetllar per ella (Empúries).



'Intermezzo'. — Edicions del Periscopi

En Peter i l'Ivan són germans, però no sembla que tinguin res en comú. El primer és un advocat carismàtic instal·lat a la trentena, que aparenta tenir-ho tot sota control però que depèn de la medicació per superar la mort del pare i gestionar les seves relacions amoroses. El segon és un jugador d'escacs professional que sempre s'ha considerat un inadaptat social, l'antítesi del seu frívol germà i que, poc després de l'enterrament del pare, s'embarca en una relació apassionada amb una dona més gran, la Margaret. Els dos germans, sumits en el desconcert, encaren un nou interludi: un període de desesperança, desig i possibilitats; una oportunitat per descobrir quanta vida pot contenir un mateix a dins sense esclatar.



'Les noies de Sants'

Les noies de Sants. — Columna

Tània Juste reivindica "l'altra guerra" en què van lluitar les dones a les ciutats i pobles de Catalunya durant la Guerra Civil quan els seus homes eren al front a Les noies de Sants (Columna Edicions). I ho fa a través de la història de la família Molina, formada pel pare, la mare i cinc filles, que abandona la seva València natal per anar a Barcelona, al barri de Sants, on un germà del pare, el tío Miguel, ja hi està instaŀlat des de fa temps. "El pare treballa a l'Espanya Industrial i la mare fa de cosidora per a un sastre del barri. Les cinc filles, la Julia, la Pilar, la Carmen, l'Ángeles i la petita Lola, creixen plenament integrades al barri. Des d'allà els tocarà viure els grans esdeveniments històrics, com ara l'adveniment de la República, l'esclat de la guerra, els bombardejos i la fam de la postguerra, però també els amors i desamors propis de l'edat, els balls d'envelat, les festes majors, les estrenes del cinema i la vida associativa de barri. Somnis i aspiracions enmig de les penúries d'una època convulsa que posarà a prova la família i els seus lligams. Cinc noies de Sants que, com tantes altres, esdevindran heroïnes quotidianes del seu temps".



'Nexus'

En el terreny de la no-ficció destaca el llibre del reconegut historiador Yuval Noah Harari Nexus (Edicions 62). L'autor contempla la humanitat des de l'àmplia perspectiva de la història per analitzar com les xarxes d'informació han conformat el nostre món i a nosaltres mateixos. Durant els últims 100.000 anys, els sàpiens hem acumulat un poder enorme. Però malgrat tot, ens trobem ara en una crisi existencial. El món està a la vora del col·lapse, la desinformació abunda i ens estem precipitant cap a l'era de la IA.