Aragonès confirma que aquest any sí que assistirà a la manifestació de la Diada

A diferència de l'any passat, quan cap dirigent destacat d'ERC va participar-hi, el proper dilluns, 11 de setembre, els republicans sí que assistiran a la manifestació de la Diada convocada per l'ANC. Un dels que ho farà serà, directament, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ho ha confirmat en una entrevista a TV3. L'argument és que "l'escenari és diferent. Aquest any la pressió es dirigeix cap al Govern espanyol per la investidura", ha exposat.

Fa 12 mesos, la mobilització de la Diada nacional de Catalunya va evidenciar la divisió dins l'independentisme, que s'accentuaria setmanes més tard amb la sortida de Junts del Govern. ERC va refusar assistir-hi en considerar que la manifestació anava "contra independentistes". De fet, el discurs de l'ANC va ser molt crític amb els partits independentistes.

Aragonès ha subratllat que a la manifestació hi haurà l'ANC, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i moltes altres entitats. "Hem de mirar endavant. Hi ha l'oportunitat d'avançar en el conjunt de l'independentista", ha declarat després de la seva absència en la manifestació de l'any passat.

La setmana passada, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ja havia explicat que el Govern tindria representació a la manifestació, malgrat que la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha reiterat els darrers dies l'oposició de l'entitat a què ERC i Junts votin a favor de la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol.