Aragonès contesta Aznar que "l'amnistia és inevitable perquè és una qüestió de protecció dels Drets Humans"

El president de la Generalitat Pere Aragonès ha contestat aquest dimecres a l'expresident del Govern espanyol José María Aznar que l'amnistia per als represaliats del Procés "és inevitable" perquè "més enllà de la conjuntura de l'Estat és una qüestió de democràcia i de protecció dels Drets Humans". La rèplica arriba després que Aznar cridés els espanyols a dir "prou" i que atiés els carrers a protestar contra l'amnistia.

El cap de l'executiu català ha lamentat que tant Aznar com la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "amenacen constantment Catalunya sobre el seu benestar, la seva llibertat i la seva democràcia". Aragonès ha convidat a ambdós a "sortir de la cova de l'autoritarisme" i d'una "Espanya negra que no es reconeix ni a ella mateixa i que ha estat el gran estímul perquè centenars de milers de catalans abracin la causa de la independència de Catalunya".

A banda de les declaracions d'Aznar, el PP ha anunciat que impulsarà un "gran acte" a Madrid el 23 i 24 de setembre per mostrar el "rebuig" dels ciutadans a "qualsevol instrument que es pugui plantejar al marge de la llei" com l'amnistia, un instrument que "no té cabuda en el marc constitucional", segons els populars. Aragonès ha subratllat que els conservadors "intenten pressionar des dels carrers amb pressions antidemocràtiques allò que a Catalunya mai guanyaran a les urnes", i ha afegit que "la dreta extrema es confon cada vegada més amb l'extrema dreta".

Aragonès ha considerat que el líder actual del PP, Alberto Núñez Feijóo, "moltes vegades ha vingut a Catalunya a vendre's com a moderat, però a la pràctica sempre acaba coincidint amb Aznar i Ayuso en l'atac a Catalunya". I ha alertat al PP, que "si volen continuar" per aquesta via, "es trobaran que cada vegada més persones no només abracen la causa de l'amnistia i del referèndum, sinó també la de la independència de Catalunya".

Les paraules d'Aznar

L'exlíder del PP José María Aznar va carregar dimarts contra la possibilitat que l'executiu espanyol i el PSOE acordin una amnistia als processats per causes relacionades amb el Procés. Al seu entendre seria "una invitació a tornar-ho a fer".

Aznar va assegurar que Espanya "acumula energia cívica, institucionalitat i massa crítica nacional per impedir que aquest projecte de deconstrucció constitucional i de dissolució nacional es consumi". Per fer-ho possible, va afegir, "cal activar totes aquestes energies en el marc d'una contesa democràtica i d'afirmació de l'estat de dret per plantar cara amb tota la determinació a un pla que vol acabar amb la Constitució".