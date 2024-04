Aragonès exigeix "responsabilitats polítiques" després que el jutge rebutgi arxivar el 'cas Pegasus' contra el CNI

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigit aquest divendres "responsabilitats polítiques" després que el jutge que instrueix el 'cas Pegasus' descartés l'arxivament de la investigació contra l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) Paz Esteban per aclarir si el president de la Generalitat va ser espiat sense el permís del Tribunal Suprem, a diferència del que assegura el Govern espanyol.



Segons una prova pericial presentada per la defensa d'Aragonès, aquest va ser espiat des del 2018, mentre que el Suprem només ho va autoritzar pels anys 2019 i 2020. En una entrevista a El Món a RAC1, el cap de l'executiu català ha asseverat que "hi ha hagut una activitat sistèmica de l'estat de manera il·legítima per espiar l'independentisme" i ha assenyalat que "cal arribar fins al final" per esbrinar la veritat.



El govern recorrerà a la JEC després de l'amonestació

La Junta Electoral Central (JEC) va determinar aquest dijous que la proposta de finançament singular del govern és un acte electoralista de cara el 12 de maig, donant la raó a la denúncia del PSC. L'àrbitre electoral va alertar a Aragonès que no ho tornés a fer, malgrat no el va sancionar. Com a resposta, ha dit que recorreran el dictamen.

El candidat d'Esquerra a les eleccions catalanes també ha defensat que la proposta de finançament era un "mandat" del Parlament i ha lamentat que els socialistes no vulguin parlar de finançament singular, així com ha assegurat que "no tenen propostes". Amb la vista posada en la campanya electoral, també ha obert la porta a celebrar un debat a tres amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, a la Catalunya Nord. "On sigui i quan sigui", ha dit.

Investigació per l'amnistia

En aquesta mateixa conversa, Aragonès ha assegurat que la possible investigació de PSOE, Junts i ERC per l'amnistia és una "vulneració de poders", després que l'Audiència Nacional ho demanés a la Fiscalia. El president de la Generalitat ho té clar: "la separació de poders és que els parlaments i els governs legislin, i els jutges apliquin les lleis". La jutgessa veu "possible" infracció penal arran d'una querella d'Abogados Cristianos i obre diligències prèvies.

En aquesta mateixa línia, Aragonès ha dit que aquesta és una "mostra més que hi ha determinats estaments que passen per damunt de tothom com a garants de la unitat d'Espanya". Malgrat tot, ha afirmat que la llei d'amnistia no perilla.