Els Mossos confirmen per primer cop l'espionatge amb Pegasus a dirigents d'ERC almenys durant el 2019 i 2020

Els Mossos d'Esquadra han confirmat per primer cop que els telèfons mòbils de dirigents independentistes van ser espiats amb Pegasus. En concret, han detectat intrusions amb el programa espia als mòbils del diputat al Parlament Josep Maria Jové, l'eurodiputada Diana Riba i l'exdiputat Sergi Sabrià, tots d'ERC, tal com ha avançat el digital eldiario.es. La policia científica catalana han entregat l'informe pericial al jutjat que investiga el cas.

En concret, els pèrits informàtics dels Mossos han certificat que els telèfons van ser infectats almenys durant els anys 2019 i 2020 mitjançant diverses estratègies, com SMS amb enllaços maliciosos o fins i tot sense haver de clicar res, i sempre sense que l'usuari afectat se n'adonés.

Jové, Riba i Sabrià són els primers independentistes afectats per Pegasus que entreguen els seus aparells a un cos policial perquè l'analitzi. La resta ho han fet a través de pèrits privats o no ho han fet ja que es van desprendre dels aparells després de ser infectats o no se'n refien d'entregar-los al jutjat.

Espiats almenys durant el 2019 i 2020

Gràcies al fet que els Mossos han tingut accés directe als terminals i a les noves eines d'anàlisi informàtic, la policia catalana ha pogut trobar més detalls de l'espionatge del que va poder fer Citizen Lab en un inici. En el cas de Jové, per exemple, es van trobar indicis d'atacs el març i l'octubre del 2019 i el juliol i novembre del 2020. Jové era un dels negociadors d'ERC amb el PSOE per donar suport al govern de Pedro Sánchez.

L'informe policial no ha pogut determinar quina informació va extreure el programari maliciós

En el cas de Diana Riba, almenys va rebre un atac l'octubre del 2019. Una trucada seva a un assessor es va interrompre, i aquest a continuació va rebre una trucada d'un número desconegut que va reproduir la gravació de la conversa que just abans havia tingut amb l'eurodiputada. Això ho va ratificar aquest assessor la setmana passada en la seva declaració testifical al jutjat d'instrucció.

L'informe policial, però, no ha pogut determinar quina informació va extreure el programari maliciós ni a qui es va enviar o què se'n va fer. La jutgessa d'instrucció està pendent que el govern espanyol desclassifiqui els documents del CNI que suposadament van servir per encarregar l'espionatge.