Aragonès tornarà dilluns al Senat per defensar l'amnistia i el referèndum

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que dilluns tornarà al Senat per defensar l'amnistia i el referèndum. "Hauran de sentir que és necessària i que serveix per acabar amb la repressió", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya. El republicà ja va anar l'octubre passat al Senat a defensar la llei, que va considerar com un "punt de partida" per votar en una consulta com la d'Escòcia.

El pròxim dilluns el Senat, amb majoria del PP, té previst aprovar en la Comissió General de les Comunitats Autònomes un informe dels populars en què es diu que l'amnistia "és un cop mortal" per a l'Estat constitucional i autonòmic. La comissió comptarà probablement amb la presència de tots els presidents autonòmics populars, com Isabel Díaz Ayuso.

"Si el PP el que volia era convertir la sessió de dilluns en un aquelarre contra el govern de l'Estat espanyol, com va intentar fer l'altra vegada, com a independentista, republicà i d'esquerres, trolejar el PP sempre ve de gust. Volien que fos un monòleg i no serà així", ha assegurat. Cal recordar que el rebuig del Senat contra l'amnistia no aturarà la llei, que tornarà al Congrés al maig per quedar definitivament aprovada.



D'altra banda, el també candidat d'ERC defensarà el referèndum després de fer pública la seva proposta per la via de l'article 92 de la Constitució. El president considera pertinent tornar a explicar-ho davant dels senadors després del no del Govern espanyol.

En aquest sentit, Aragonès ha avisat a Pedro Sánchez que el compliment dels acords d'investidura determinen si té sentit continuar donant suport. El president li ha recordat que té un "compromís signat" d'obrir una nova fase de negociació. "Ell és investit gràcies a ERC, potser hauria d'escoltar una mica les propostes", ha interpel·lat Aragonès dirigint-se al president espanyol.