Aragonès proposa crear un Departament específic per al català si torna a ser president

El president del Govern i candidat d'ERC a les eleccions del 12 de maig, Pere Aragonès, ha proposat la creació d'un Departament específic de la llengua catalana si torna a ser elegit. Ho ha plantejat davant la "preocupació" que considera que té el país per l'ús social de la llengua. Segons una enquesta de l'Observatori Català de la Joventut del Departament de Drets Socials, només un de cada quatre joves té el català com a llengua habitual, 18 punts menys que fa 15 anys.

Ho ha anunciat aquest dimecres durant la visita de la recent estrenada escola Arnau Berenguer del Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell) i en aquest marc, ha fet referència a la política educativa i cultural del país. Així, ha remarcat el compromís per la llengua catalana de l'actual Govern i ha recordat algunes mesures com la "recuperació" de l'aposta per l'audiovisual català, els mitjans públics o la defensa del català a l'escola.

També ha esmentat "l'impuls" de la política cultural en l'àmbit de les 3 Xemeneies, i el fet de poder garantir l'accés als serveis públics en català amb cursos específics per a sanitaris que ha apostat per estendre a d'altres sectors.

La proposta de referèndum

En relació al no del Govern espanyol a la proposta de referèndum que va fer aquest dimarts, Aragonès ha reiterat que seguiran defensant la independència de Catalunya i ha recordat que sempre que se'ls ha dit que no a les propostes han insistit i al final han aconseguit respostes favorables com en el cas del traspàs de Rodalies, l'ingrés mínim vital o la llei d'amnistia. Aragonès ha remarcat que ells són clars en el plantejament i ha demanat a l'Executiu i al PSOE que diguin quin és la seva proposta.

En aquest sentit i en relació a les crítiques de la CUP a aquesta proposta, Aragonès ha destacat la necessitat de poder aplicar el resultat del referèndum en cas que sigui afirmatiu no com va passar l'1-O, i també de poder tenir garantit el reconeixement en l'àmbit internacional.