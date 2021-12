Aragonès exigeix a Sánchez l'ampliació del fons Covid per al 2022 per cobrir el suport econòmic als afectats per les restriccions

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha admès que les noves restriccions contra la pandèmia son "dures". Tot i això, durant la roda de premsa d'aquest dimarts a Palau, posterior al Consell Executiu, ha demanat que s'apliquin a tot l'Estat. Així ho demanarà demà durant la conferència de presidents autonòmics, on també exigirà al cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ampliï el fons Covid per al 2022. Aragonès també ha reclamat que l'Estat avali que la Seguretat Social doni la cobertura de baixa mèdica a les famílies amb infants confinats -tot i estar vacunats i siguin negatius. També vol una major agilitat a l'hora de prendre mesures al conjunt dels territoris. Aragonès ha anunciat "paquets d'ajudes" als sectors més afectats.

"No ens podem quedar de braços creuats, seria temerari i una inhibició de les nostres responsabilitats"

Aragonès ha començat la seva intervenció defensant les mesures anunciades ahir pel Govern. El president, des de la sala de premsa de Palau, ha argumentat que els indicadors epidemiològics estan "disparats" i que la situació és "crítica". "No ens podem quedar de braços creuats, seria temerari i una inhibició de les nostres responsabilitats. Hem d'actuar", ha constatat durant la roda de premsa -en format híbrid: presencial i telemàtica.



El cap de l'executiu ha admès que les mesures son "dures" i "no desitjables", però que també son "necessàries, imprescindibles i raonables" de cara a la situació actual. Les últimes dades de Salut declaren 33 persones ingressades més (1.313) i 30 crítiques més a l'UCI (340), amb 11.434 nous casos i 68 mortes. El risc de rebrot s'enfila a 1.250 (+71), tot i que l'Rt baixa tres centèsimes fins a 1,67.

Els serveis tècnics i jurídics i el Procicat estan ultimant la proposta de noves mesures per presentar demà al matí al TSJC. El Govern vol que s'apliquin a partir de la nit de dijous a divendres, coincidint amb l'inici de les vacances escolars. Aragonès, de fet, ha apuntat que la ciutadania s'havia imaginat un Nadal "semblant" als pre-pandèmics, però ha alertat que no s'està en aquesta situació".



El president ha explicat que fins la setmana passada els indicadors mostraven una tendència a l'alça "constant" amb una incidència hospitalària "assumible", que no feia necessari aplicar noves mesures per Nadal, sinó, "com a molt", per a passat festes. Però tots els indicadors han mostrat un canvi "radical", i Aragonès ha subratllat que ara mateix Catalunya travessa un "punt crític" que "obliga a actuar amb rapidesa".

Paquets d'ajudes

Després que la portaveu, Patrícia Plaja, detallés la proposta de noves mesures, Aragonès ha assegurat que hi haurà "suport econòmic" als sectors afectats. El president ha autoritzat a Economia que faci les transferències pressupostàries "necessàries" durant els propers dies per preparar els paquets d'ajudes. El cap de l'executiu ha assegurat que les ajudes als negocis i a l'oci nocturn seran "directes". Això sí, ha deixat clar que els recursos de l'executiu "no seran suficients" si l'Estat no els acompanya.

"És imprescindible que el Govern espanyol ampliï els fons Covid per l'any 2022. Si no, tindrem més dificultats per fer un acompanyament adequat, proporcional i raonable als sectors afectats"

Aragonès ha insistit que és "imprescindible" que Madrid aporti ajuda econòmica i ampliï els fons Covid per l'any 2022. "Si no, tindrem més dificultats per fer un acompanyament adequat, proporcional i raonable als sectors afectats", ha reiterat. El cap del Govern remarcarà demà, durant la conferència de presidents autonòmics, la rellevància d'aquesta qüestió: "La pandèmia no és només competència de la Generalitat", ha asseverat.



De fet, Aragonès demanarà demà que tot l'Estat assumeixi les mesures que vol aplicar el Govern a Catalunya: "Cal que totes les institucions actuïn amb la màxima implicació", ha assenyalat, per després subratllat que exigirà demà a Sánchez que emplaci la resta de presidents autonòmics a "actuar en aquesta direcció".

El cap de l'executiu també reclamarà mesures de suport a les famílies amb algun infant confinat a casa per ser contacte estret, encara que sigui negatiu. Aragonès proposa que la Seguretat Social doni la baixa laboral a un dels progenitors o progenitores perquè es facin càrrec de la criatura que hagi de fer quarantena, malgrat estigui vacunada i sigui negativa, en ser contacte estret.



Preguntat per si el Govern es planteja donar suport a autònoms i donar una nova paga extra als serveis sanitaris, Aragonès s'ha limitat a dir que aquestes i d'altres qüestions es discutiran entre el Govern i els agents socials. També ha dit que "dependrà de Salut" que els testos d'antígens i PCR de les farmàcies puguin ser gratuïts per a la població, com ja es fa a Andorra. Sí que ha descartat el confinament comarcal: "No està damunt la taula".