Aragonès reclama a Sánchez que es mogui si vol ser investit

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat a Pedro Sánchez que es mogui si vol repetir com a president del Govern espanyol. "Els que vulguin governar a l'Estat hauran de complir amb Catalunya", ha remarcat. ERC, juntament amb Junts, es troba de ple en l'equació que permetria reeditar un govern de coalició entre PSOE i Sumar.

Aragonès: "Hi va haver un vot inequívoc per seguir abordant la resolució del conflicte polític"

Aragonès ha situat en tres les prioritats en les negociacions per la investidura del candidat socialista: referèndum, posar fi a la repressió i acabar amb els "dèficits estructurals" que pateix Catalunya, entre els quals ha mencionat el fiscal i en infraestructures. "Aquells que vulguin la investidura s'hauran de moure", ha insistit.



En l'última roda de premsa posterior al Consell Executiu abans de vacances, Aragonès ha valorat novament els resultats de les eleccions del 23-J. "Hi va haver un vot inequívoc en defensa del país, per frenar la dreta i l'extrema dreta i per seguir abordant la resolució del conflicte polític", ha afirmat.

Reunió del Consell Executiu del Govern. — Arnau Carbonell / Govern / ACN

Crida a aprofitar "al màxim" el rol clau al Congrés

Els independentistes seran un actor clau per configurar el nou Govern espanyol, ja que Sánchez necessita reeditar la suma de forces de l'anterior investidura (entre les quals ERC) i sumar-hi també, almenys, dos vots afirmatius de Junts -del set escons que té.



"Hi ha l'oportunitat de donar un nou impuls perquè Catalunya voti el seu futur i s'acabi la repressió. És un punt de partida que hem d'aprofitar al màxim". Aragonès ha fet pressió així a un Junts que d'entrada sembla difícil que se sumi al pacte, tot i que no ha tancat en cap cas la porta a negociar.



Carles Puigdemont, durant una roda de premsa en una imatge d'arxiu. — Leo Rodríguez / EFE

Pel que fa als últims quatre anys, el president ha posat en valor que "s'ha avançat" en la resolució del conflicte, malgrat que han sigut "passos insuficients" per culminar la "solució" política. "El camí que hem d'empredre és reforçar els espais de negociació que tenim oberts", ha dit, en al·lusió a la taula de diàleg en un missatge adreçat tant a PSOE com a Junts.

El referèndum és la pedra angular de la negociació, i Aragonès ha aprofitat per recuperar la proposta d'acord de claredat plantejada fa mesos al Parlament i que després de dues convocatòries electorals havia quedat pràcticament enterrada. "Va en la línia de buscar camins de resolució", ha recordat.



Revertir el dèficit fiscal, d'inversió en infraestructures i serveis públics és un altre dels punts que ERC posarà sobre la taula per negociar la investidura d'un Sánchez que, segons el president, "no s'ha mogut".