ERC demana a Junts "sumar esforços" per negociar el preu de la investidura de Sánchez

La cúpula d'ERC i el seu equip negociador han demanat a Junts "sumar esforços" per negociar el preu de la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol, i així, evitar la repetició electoral. Ho han fet a través d'una carta publicada a l'Ara, en què han cridat la unitat i a aprofitar el paper determinant de l'independentisme per avançar cap a l'amnistia i l'autodeterminació.

Al text, Junqueras, Rovira, Aragonès i Rufián -entre d'altres- diuen que faran tot el que estigui a les seves mans per assolir un "bon acord" per Catalunya. "Allarguem la mà de forma sincera per fer-ho plegats", en referència a Junts. "Els 14 diputats independentistes catalans són necessaris per a la governabilitat de l'Estat, i això és una bona notícia", conclouen.

En aquest sentit, han insistit en negociar la pròxima legislatura el traspàs integral de Rodalies i la reforma del finançament autonòmic, que perjudica Catalunya. "Com més siguem, més capacitat tindrem de negociar coses. Si tots remem en la mateixa direcció, som molt més forts ", han sostingut.



"El PSOE ha de ser conscient que si vol governar el seu país, haurà de respectar el nostre", han advertit els signants, subratllen que cal evitar donar una "segona oportunitat" a la ultradreta. Si bé han defensat que queda molt per fer per abordar el conflicte polític català, han emmarcat els indults i la reforma del Codi Penal com un primer pas per reduir la capacitat repressiva de l'Estat.

La negociació amb l'Estat "ha de continuar"

Els republicans insisteixen que la negociació amb l'Estat "ha de continuar" després de reivindicar els acords aconseguits a la taula de diàleg i mesures com l' augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), les pensions o el límit als lloguers.

La carta ha estat signada pel president del partit, Oriol Junqueras; la secretària general, Marta Rovira; la vicesecretària i portaveu, Marta Vilalta; el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové; l'exconseller Juli Fernández, i els líders a Madrid, Gabriel Rufián, Teresa Jordà, i la senadora Sara Bailac; junt amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès.