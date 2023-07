Aragonès reconeix els mals resultats de l'independentisme i insta Junts a la unitat per negociar a Madrid

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reconegut els mals resultats de l'independentisme a les eleccions generals i ha emplaçat tant a Junts com a la CUP -tot i que no tenen representació- a recuperar la unitat per negociar a l'Estat la investidura de Pedro Sánchez. "El missatge és que ens hem d'entendre per aprofitar l'oportunitat i avançar cap a la resolució del conflicte polític", ha afirmat.

L'independentisme ha perdut 11 escons

En la sessió de control al Parlament, Aragonès ha valorat que dels resultats se'n desprenen diverses lectures. L'independentisme ha passat de 23 a 14 escons i per primer cop des de l'inici del Procés ha quedat per sota del milió de vots. "Molts han optat per altres formacions o s'han quedat a casa", ha reconegut el president, preguntat pels grups.



D'altra banda, respecte el resultat global, en què PP i Vox no sumen la majoria absoluta, ha assenyalat que "Catalunya ha aturat la dreta, aquí i a l'Estat". "Hi ha un ampli rebuig a un govern de la dreta i la ultradreta, però és evident que treballar per això passa per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat", ha afegit.

Retrets per part de Junts

Sobre les negociacions per investir Pedro Sánchez, Aragonès s'ha mostrat convençut que l'independentisme negociarà al Congrés. Tot i això, hi ha hagut retrets per part de Junts, que ha acusat ERC d'haver mermat el vot independentista per seguir una estratègia a Madrid "no compartida" que va suposar la sortida d'aquesta formació del Govern.

Acusa ERC de mermar el suport als independentistes per l'estratègia a Madrid

"No s'ha estat capaç de fer valer el 52% de l'independentisme al Parlament", ha afegit el diputat de Junts Albert Batet.

En el que sí que han coincidit tant Aragonès com els antics socis de Govern ha estat en posar la responsabilitat de les negociacions sobre Pedro Sánchez, a qui "correspon ara fer propostes". "Venen setmanes de treball, negociacions i coratge", ha reblat Aragonès.

Per la seva banda, la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha constatat que "ha anat de poc" que PP i Vox sumés al Congrés i que no es pot "regalar-los una segona oportunitat a aquells que volen arrasar amb Catalunya".



Albiach ha pressionat perquè els independentistes donin el 'sí' a Sánchez: "Ara comencen les negociacions, estic convençuda que aniran bé. Totes les forces saben què és estar del costat bo de la història".

La líder d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, i el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, durant la sessió de control al ple del Parlament d'aquest dimecres. — Maria Pratdesaba / ACN

Junts, que es troba en una posició clau per garantir la investidura del socialista, ha assegurat que no defugirà el seu paper, però també s'ha mostrat crític. "Ens vam presentar a les eleccions per defensar Catalunya, no per salvar l'Estat i la seva governabilitat", ha remarcat Batet, que ha reafirmat que la pilota està ara a la teulada del PSOE i de Sánchez.



"Catalunya té una oportunitat, les circumstàncies ens en donen una segona. Esperem que no sigui la darrera, però treballem com si ho fos. Tenim uns diputats que són decisius, però només ho seran si actuem conjuntament", ha conclòs el president.