ERC insta Junts a defensar Catalunya en comptes de "bloquejar"

ERC ha instat Junts a aprofitar la "força" de l'independentisme després de les eleccions generals del 23-J per "defensar Catalunya", en comptes de "bloquejar" l'escenari polític. La portaveu Marta Vilalta ha insistit que l'independentisme té "la clau" de la governabilitat d'Espanya després dels comicis d'aquest diumenge. I ha reclamat "unitat estratègica" per utilitzar la "fortalesa": "És el més útil", ha insistit.

La responsable republicana ha advertit que no es pot "córrer el risc" de donar una "altra oportunitat" a PP i Vox, un cop s'ha "frenat" el bloc "ultra". Vilalta ha rebutjat aixi l'escenari d'una repetició electoral: "Que no es deixin temptar per aquest escenari", ha reclamat.

D'altra banda, la republicana ha tornat a admetre que els resultats d'ERC aquest 23-J "no són bons", però tampoc ho són per l'independentisme, i ho ha atribuït amb el vot en clau "espanyola" per frenar l'extrema dreta. Per Esquerra, aquestes eleccions generals han estat marcades per la "por a l'onada reaccionària".

"No són els resultats desitjats. Entomem el missatge de les urnes amb la màxima humilitat i amb vocació d'aprenentatge constant. Ens deixarem la pell per tornar a guanyar la confiança de tota aquella gent que ahir no va optar per ERC", ha argumentat en roda de premsa Vilalta.

Els vots de la ciutadania i ciutadanes han deixat als republicans sense grup parlamentari propi al Congrés. L'organització es dedicarà ara a negociar amb altres formacions, ha apuntat, però sense concretar més sobre possibles socis. Com que Junts tampoc té grup, una opció aparentment viable seria que els dos partits independentistes catalans amb representació se sumessin amb el BNG o amb Bildu.

Es mantenen les condicions

Vilalta ha insistit en les condicions dels republicans i republicanes per negociar una possible nova investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez. Són les mateixes que abans del 23-J: acabar amb el dèficit fiscal, traspàs de Rodalies amb les inversions pendents, i tornar a la negociació política sobre l'amnistia i l'autodeterminació.