El mosaic del Pla de l'Os de Joan Miró, al bell mig de la Rambla de Barcelona, ha acollit aquest dimarts l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats que el 17 d'agost de 2017 va patir la capital catalana. En el quart aniversari d'aquest acte terrorista i del que més tard es va produir a Cambrils (Baix Camp), s'ha repetit l'esquema dels darrers anys amb una cerimònia sòbria però emotiva i sense parlaments polítics.

Familiars de les víctimes han col·locat clavells blancs en unes torretes situades en aquest punt del conegut passeig barceloní i després ho han fet les autoritats. S'ha interpretat El cant dels ocells, de Pau Casals, i s'ha guardat un minut de silenci, moment en què s'ha palpat l'emoció dels familiars dels difunts.



El president de la Generalitat, Pere Aragonès; la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han estat acompanyats per la presidenta del Parlament, Laura Borràs; la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge; la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, i el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. També hi havia el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena; el de Salut, Josep Maria Argimon, i diversos representants dels cossos de seguretat i d'emergències.



L'Ajuntament de Cambrils també ha fet una declaració d'homenatge als atemptats que va viure la ciutat el mateix dia i ha fet una crida a treballar "per estendre la concòrdia, la dignitat i la tolerància entre les persones": "Cap tipus de violència no té ni tindrà cabuda a Cambrils ni enlloc si troba una societat madura i unida".

Primer homenatge amb sentència

És el primer homenatge després de la sentència condemnatòria contra els tres acusats, Mohamed Houli, Driss Oukabir i Said ben Iazza. Els van condemnar respectivament a 53, 46 i 8 anys de presó. Houli va resultar ferit en l'explosió d'Alcanar, on preparaven explosius, mentre Oukabir va ser qui va llogar la furgoneta amb la qual es va produir l'atemptat. Pel que fa a Ben Iazza, se l'ha condemnat per haver deixat la seva documentació i una furgoneta frigorífica per transportar explosius.



L'imam de Ripoll, considerat el cervell dels atemptats, va morir a l'explosió d'Alcanar, mentre que la resta d'integrants van ser abatuts pels Mossos d'Esquadra després dels atemptats.