Barcelona buidarà de cotxes l'avinguda Litoral, la Via Laietana i Montjuïc cada cap de setmana fins al juliol

L'Ajuntament de Barcelona prohibirà el pas de vehicles a l'avinguda Litoral, la muntanya de Montjuïc i cinc grans vies els caps de setmana. El veto als cotxes començarà aquest mateix cap de setmana i durarà com a mínim fins a finals de juny, quan es podria allargar la prohibició. Concretament, la circulació quedarà restringida des de dissabte a les 9 del matí de forma ininterrompuda fins a diumenge a les 21 hores. Segons ha explicat la tinenta d'alcaldia Janet Sanz es tracta d'una iniciativa per crear "itineraris segurs" en espais "de gran afluència" perquè vianants i bicicletes guanyin espai durant la desescalada.

Les cinc gran vies restants que s'alliberaran són Via Laietana, Gran de Gràcia i els eixos Creu Coberta-Sants, Pi i Margall-passeig de Sant Joan i Fabra i Puig-Onze de Setembre.

Segons ha fet públic en una nota informativa, l'Ajuntament de Barcelona te la intenció d'adaptar la mobilitat de la ciutat a la sortida progressiva del confinament provocat per l’emergència sanitària de la Covid-19. Els principals objectius, segons els responsables municipals, passen per "l’adopció de mesures que assegurin les màximes garanties sanitàries en els desplaçaments a la ciutadania i que, alhora, tornin a encaminar la mobilitat cap als objectius del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), fomentant l’anar a peu, en transport públic i en bicicleta".

Així, a partir d’aquest cap de setmana guanyarà 7 grans àmbits de la ciutat per al passeig, les activitats d’oci i la pràctica esportiva de la ciutadania, que quedaran lliures de la circulació de vehicles. Tot, garantint el compliment de les mesures i distàncies de seguretat a l’espai públic. Es prohibirà el pas de vehicles a motor en àmbits com el litoral, la muntanya de Montjuic o grans vies de la ciutat tots els caps de setmana entre les 9h del dissabte i les 21h del diumenge, i en festius de 9h a 21h, que són els moments on en els espais lliures dedicats a l’oci i a l’esbarjo s’hi acumulen un major nombre de persones.

El criteris per triar les vies

Segons l'Ajuntament, els criteris que s’han tingut en compte per seleccionar els espais han estat els següents: Espais lliures que actualment pateixen una gran afluència de ciutadans realitzant activitats d’oci o esportives. Vies que connecten espais d’oci a l’aire lliure de la ciutat altament freqüentats per la ciutadania. Àmbits que tenen un caràcter estructural i que poden formar llargs recorreguts. Espais que quedin repartits per tota la ciutat.

Amb aquests talls de trànsit es preveu guanyar 12 quilòmetres lineals de carrer que equivalen a 347.100 metres quadrats, i també la muntanya de Montjuïc, que té una extensió de 376 hectàrees i quedarà alliberada de trànsit. Així, es crearan grans eixos de passeig per vianants de nord a sud que ajudaran a connectar els barris de Barcelona.

Els talls del trànsit es faran amb tanques i senyalitzacions viàries, i només es permetrà el pas a residents, serveis i distribució urbana de mercaderies. La mesura afectarà a diverses línies d’autobús. Per facilitar la mobilitat del transport públic, en alguns dels àmbits s'habilitarà el pas per carrers transversals. És el cas de l'eix Pi i Margall - passeig de Sant Joan, Fabra i Puig - Onze de Setembre i l'avinguda Litoral.

L’actuació al front litoral també inclou una acció específica per a la recuperació de les zones d’estacionament de vehicles com a espais pel passeig i d’oci. En aquest marc, ahir es va iniciar el tancament dels aparcaments corresponents a les platges de Nova Icària, Bogatell, Mar Bella, Nova Mar Bella i Llevant per tal que puguin utilitzar-se també per ampliar l’espai pels vianants i garantir desplaçaments segurs en aquest àmbit de la ciutat.