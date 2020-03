L'Ajuntament de Barcelona tanca els parcs i jardins per evitar el contagi del coronavirus 

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat aquest dissabte en compareixença en línia, les noves mesures que ha aplicat el consistori després d'haver-se declarat l'estat d'alarma a l'Estat espanyol, el qual ha valorat positivament. Una de les mesures més destacades és el tancament dels 148 parcs i jardins de la ciutat, així com les obres públiques impulsades pel consistori que "no siguin de serveis essencials". Després d'haver signat el decret d'alcaldia que imposa l'estat d'alarma a la capital catalana, ha remarcat que "cal anar tota a una amb les administracions sense excepció". "La crisi sanitària només es vencerà si anem tots junts", ha assegurat. En aquest sentit, diversos membres del Govern de Catalunya han protestat després que el Govern espanyol anunciés unes mesures que, segons els membres de l'Executiu, posen en risc l'autogovern de Catalunya.



Ha remarcat que en les dues setmanes vinents - com a mínim- les persones només podran sortir al carrer a buscar productes de primera necessitat, així com per passejar les mascotes, però que les situacions socials que no siguin imprescindibles "s'han d'evitar", mesura que ha reconegut que ha costat d'acceptar per part de la ciutadania. D'altra banda, ha anunciat que la meitat de la plantilla del consistori haurà de treballar des de casa, i que només els treballadors de serveis essencials (sanitaris, neteja, seguretat) aniran al lloc de treball per "garantir el funcionament de les administracions públiques".

Colau ha recordat que des del 26 gener van crear un comitè específic per combatre el coronavirus a la ciutat, on estan totes les àrees de l'Ajuntament, i el qual s'ha reunit cada dia a les 9 del matí. Amb això, ha indicat que el consistori ha fet "un pas endavant" i han tancat tots els parcs i jardins (148) i també ha paralitzat totes les obres públiques impulsades per l'administració del consistori (menys aquells que siguin de serveis essencials) per evitar el contagi de la pandèmia.



Així mateix, ha insistit que l'administració de Barcelona vol garantir els serveis essencials i pensar en els més vulnerables, i és per això que ha assegurat que hi haurà àpats a domicili a les persones dependents i també als menors que tenen beques menjador. D'altra banda, ha afirmat que els equipaments que donen serveis a les persones sense llar continuaran oberts. Així mateix, ha assegurat que l'atenció a les dones que pateixen violència masclista i els centre d'emergències socials romandran disponibles. D'altra banda, ha posat especial èmfasi en que des de la teleassistència, a partir de la qual atenen a unes 100.000 persones amb dificultats, trucaran de forma proactiva "perquè ningú es quedi sol".



Per últim, ha assenyalat que la crisi sanitària pot provocar altres crisis, com ara l'econòmica, i en aquest sentit ha remarcat que des de l'Ajuntament fa dies que des de l'àrea d'economia i cultura es reuneixen per donar suport a les famílies treballadores, autònomes, a les petites i mitjanes empreses, així com al sector cultural, que ha patit moltes cancel·lacions, i ha remarcat que "ningú es quedarà sol".