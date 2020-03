El Govern de la Generalitat adverteix Sánchez que no permetrà que requisi competències  amb l'estat d'alarma

Després que es fes públic l'esborrany del decret que prepara l'executiu espanyol i que situa tots els treballadors públics de totes les administracions sota les ordres de l'Estat, inclosos mossos i metges, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que el que ara es necessita és "la cooperació entre administracions i no la imposició de mesures". "Cal que s'escolti al Govern de Catalunya, ja hem pres les mesures que calia prendre. Cadascú té les seves competències, tenim els professionals que duen a terme totalment preparats i cal evitar la propagació dels virus entre tots plegat", ha assegurat.

Prèviament, el president de la Generalitat, Quim Torrra ha trucat al lehendakari basc, Íñigo Urkullu, per valorar la resposta que cal donar al coronavirus i ha assegurat que tots dos coincideixen que "no es pot acceptar" que el Govern espanyol els "confisqui" les competències en salut, seguretat i transport. En aquest sentit, Budó ha reiterat que "l'Estat espanyol està reaccionant tard i malament", ha assenyalat, i ha afegit que esperen poder seguir exercint les seves competències.



Tot i això, Budó ha insistit que l'esborrany no està oficialitzat, i que des del Govern català el llegiran i l'analitzaran. "S'ha de donar la conferència entre presidents i ja es plantejarà que es farà demà", ha especificat la consellera. D'altra banda, el director de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat ha actualitzat les xifres sobre coronavirus a Catalunya i ha afirmat que al Conca d'Òdena hi ha 70 positius i tres morts, i a la resta del territori català hi ha 206 casos nous, un total de 715 positius, 8 morts i 2.100 contactes aïllats. Davant d'aquestes dades, Budó lamenta que l'Estat "estigui perdent temps" sense haver pres les mesures que ahir va reclamar el conseller d'Interior, Miquel Buch.

Per la seva part, la portaveu del Govern he retret que caldria un "confinament efectiu", i que era una mesura que s'havia de prendre i que Catalunya tenia la possibilitat de realitzar-la, però hi ha tres elements, que és el tancament d'aeroports, ports i l'accés ferroviari, que cal dur a terme perquè si no l'aïllament és "poc curós", però reclama que l'Estat espanyol no ha respost. "El Govern espanyol s'hi ha posat tard i malament, i les dades a Catalunya no eren tan adverses com les de l'Estat l'espanyol. Esperem que ens responguin i que puguem actuar a fer un confinament de tot el país per evitar que puguem transmetre la malaltia a l'exterior i que ens la transmetin a nosaltres", ha declarat el conseller.



D'altra banda, ha assegurat que l'abastiment de productes bàsics està garantit i ha actualitzat el tancament de diversos establiments, entre ells bars, restaurants i centres d'oci nocturn, i ha confirmat que la mobilitat s'ha reduït en un 50%.



Turbulències entre socis del Govern espanyol ajornen la compareixènça de Pedro Sánchez

Les diferències entre els socis del Govern espanyol han complicat la declaració de l'estat d'alarma d'aquest dissabte. Tres hores i mitja després de l'hora prevista, ni tan sols hi havia una estimació sobre quan hauria de comparèixer Sánchez

En concret, les diferències sobre com establir mesures de protecció socials, han provocat el conflicte PSOE i Unides Podemos, i la falta d'acord ha obligat a retardar la compareixença del president del Govern, Pedro Sánchez, com expliquen fonts de l'Executiu.



Malgrat que la seva roda de premsa havia estat anunciada per a les 14.00 hores, a les 18.00, quatre hores després, La Moncloa ni tan sols proporcionava una estimació sobre quan tenia previst comparèixer el president. Aquest retard també ha forçat a ajornar fins al diumenge la videoconferència de Sánchez amb els presidents autonòmics, prevista per a les 17.00 d' aquest dissabte.



Público ha accedit a l'esborrany d'aquest reial decret, que contempla el semiconfinament de la població de tot l'Estat espnayol, si bé des de l'Executiu han advertit del caràcter provisional del text.